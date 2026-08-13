Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna w Hiszpanii

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W Kastylii-La Manchy w środkowej Hiszpanii potwierdzono przypadek krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej u 71-letniego mężczyzny. To trzeci odnotowany w tym roku przypadek tej przenoszonej przez kleszcze choroby w Europie – wszystkie wykryto w Hiszpanii.

Jak podała w czwartek agencja EFE, zakażony 71-latek przebywa w szpitalu. Służby medyczne przeprowadziły dochodzenie epidemiologiczne.

Osoby, które miały kontakt z pacjentem, zostały objęte monitoringiem.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w tym roku w Europie wykryto trzy przypadki krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. Wszystkie zakażenia nastąpiły w Hiszpanii po ukąszeniu przez kleszcza.

Jedna z zakażonych osób zmarła.

Choroba może być przenoszona także między ludźmi

Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna jest chorobą wirusową, której głównym wektorem są kleszcze. Do zakażenia może jednak dojść również podczas bliskiego kontaktu z chorym, jego wydzielinami lub wydalinami, a także z przedmiotami nimi zanieczyszczonymi.

Choroba cechuje się wysoką śmiertelnością, która może sięgać nawet 50 proc. ECDC uznaje ją za wschodzące zagrożenie zdrowotne w Europie i zaleca rejestrowanie każdego przypadku na kontynencie.

Objawia się nagłym znacznym skokiem temperatury, silnym bólem głowy, dreszczami, bólami mięśni i stawów. Tym objawom towarzyszą także bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunka. W fazie krwotocznej występują wybroczyny na skórze, krwawienia z nosa i dziąseł, wewnętrzne - w ciężkich przypadkach.

W Polsce nie odnotowano dotychczas rodzimych przypadków zakażenia.