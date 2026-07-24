Krwawy zamach na posterunek wojskowy w Pakistanie. Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych

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Co najmniej 15 osób zginęło w piątek w samobójczym ataku na wojskowy posterunek kontrolny w prowincji Chajber Pasztunchwa na północnym zachodzie Pakistanu. Do zamachu przyznała się dżihadystyczna grupa Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Według informacji przekazanych przez armię pakistańską, zamachowiec samobójca uderzył pojazdem wypełnionym materiałami wybuchowymi w mur otaczający wojskowy posterunek. W wyniku potężnej eksplozji śmierć poniosło 12 żołnierzy, dwóch policjantów oraz cywilny pracownik.

Po ataku doszło do wymiany ognia, w której – jak podają władze – żołnierze „wyeliminowali 12 khawarijów”, czyli „odszczepieńców”, jak określani są członkowie TTP.

Pakistan w ogniu

Armia Pakistanu zapewniła, że będzie kontynuować walkę z „terroryzmem sponsorowanym i wspieranym przez zagranicę”. Operacja sił bezpieczeństwa w regionie trwa nadal – poinformował portal pakistańskiego dziennika „Dawn”.

Tehrik-i-Taliban Pakistan, znana również jako pakistańscy talibowie, od lat dąży do wprowadzenia w kraju restrykcyjnej interpretacji prawa muzułmańskiego. W czasie wojny z siłami USA i NATO część bojowników TTP znalazła schronienie po afgańskiej stronie granicy.

Według danych ONZ, po przejęciu władzy przez talibów w Kabulu w 2021 roku, TTP znacząco wzmocniła swoje struktury i liczebność, korzystając z zaplecza w Afganistanie. Rząd w Islamabadzie twierdzi, że członkowie TTP atakują armię i siły bezpieczeństwa Pakistanu, operując z terytorium Afganistanu i tam też chronią się po zamachach. Władze w Kabulu zaprzeczają tym oskarżeniom, twierdząc, że TTP to wewnętrzny problem Pakistanu.

Liczba zamachów w północno-zachodnich regionach Pakistanu, zwłaszcza przy granicy z Afganistanem, systematycznie rośnie. W 2025 roku w atakach zginęły setki cywilów, funkcjonariuszy służb i żołnierzy, szczególnie w prowincji Chajber Pasztunchwa. Według niezależnych obserwatorów za większość tych ataków odpowiada właśnie TTP.