Krwawy atak na autobus. Siedem osób nie żyje

RMF24

Siedem osób zginęło, a cztery zostały ranne w wyniku brutalnego ataku na autobus w zachodniej Syrii. Ofiarami są głównie pracownicy prywatnej firmy. Sprawcy pozostają nieuchwytni.

W środę wieczorem w mieście Hims doszło do tragicznego incydentu. Autobus przewożący pracowników prywatnej firmy oraz inżynierów został ostrzelany przez nieznanych sprawców. W wyniku ataku śmierć poniosło siedem osób, a cztery kolejne zostały ranne. Wśród ofiar znalazł się również pracownik państwowej spółki Syrian Electricity Company.

Seria incydentów w Syrii

Do ataku doszło w momencie, gdy kraj zmaga się z kolejną falą przemocy. Tuż przed ostrzałem autobusu media państwowe informowały o wybuchu gazociągu w pobliżu jednej z głównych elektrowni niedaleko Damaszku.

Zaledwie dwa dni wcześniej, we wschodniej Syrii, doszło do celowego uszkodzenia innego gazociągu. Te wydarzenia budzą niepokój i wskazują na rosnące zagrożenie dla infrastruktury krytycznej w regionie.

Ofiary należą do mniejszości alawickiej

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, wszystkie osoby, które zginęły w ataku w Hims, należały do mniejszości alawickiej. Ta grupa religijna od lat jest celem ataków w Syrii. Przypomnijmy, że w marcu 2025 roku w zachodniej części kraju w ciągu kilku dni zginęło około 1500 alawitów.