Krwawa noc Halloween w USA. Cztery osoby nie żyją

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Cztery osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku serii strzelanin, do których doszło w noc Halloween w jednej z dzielnic Dallas w Teksasie na południu USA – poinformowała lokalna policja, cytowana przez agencję Associated Press.

Trzy strzelaniny w ciągu godziny i 15 minut

Jak podała w komunikacie policja w Dallas, do trzech oddzielnych strzelanin w dzielnicy Deep Ellum – położonej w rozrywkowej części miasta, pełnej różnorodnych sklepów i restauracji – doszło w ciągu godziny i 15 minut.

Obecnie przesłuchujemy kilka osób, które zatrzymaliśmy. Nadal próbujemy dokładnie ustalić, jaki mają one związek ze wszystkimi strzelaninami, do których tutaj doszło – powiedział komendant policji Daniel Comeaux.

Seria strzelanin w noc Halloween w USA

Jak wyliczyła agencja Associated Press, podczas nocy Halloween do strzelanin doszło w różnych częściach USA. Jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych w sobotniej strzelaninie w Birmingham w stanie Alabama. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu stadionu Legion Field po zakończeniu dorocznego meczu futbolu amerykańskiego.

Z kolei w Newark w stanie Delaware sześć osób zostało postrzelonych późnym wieczorem w sobotę w pobliżu kampusu Uniwersytetu Delaware.

W Bloomington w stanie Illinois w wyniku strzelaniny wczesnym rankiem w niedzielę zginęła 19-letnia kobieta, a inna znajduje się w stanie krytycznym.