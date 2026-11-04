„Krwawa łaźnia w Teksasie”. James Talarico dokonał niemożliwego

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Demokraci świętują wielkie zwycięstwo w sercu konserwatywnego Teksasu. 37-letni James Talarico, były student teologii i były nauczyciel, pokonał republikanina Kena Paxtona, zdobywając mandat senatora USA. To pierwsza taka wygrana demokraty w tym stanie od blisko czterech dekad.

Teksas zmienia barwy – polityczny szok w USA

To, co przez lata wydawało się niemożliwe, stało się faktem. 37-letni James Talarico, były nauczyciel i lokalny polityk, przełamał trwającą od 1988 roku dominację republikanów w wyborach do Senatu USA w Teksasie. Jego zwycięstwo nad Kenem Paxtonem, wspieranym przez Donalda Trumpa i najbogatszego człowieka świata Elona Muska, odbiło się szerokim echem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie.

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Miliony od Muska i poparcie Trumpa nie pomogło

James Talarico nie był faworytem. Jeszcze rok temu mało kto znał jego nazwisko poza granicami rodzinnego okręgu. Swoją kampanię oparł na prostym, ale mocnym przekazie: walce z rosnącymi kosztami życia i wszechobecną korupcją. Wykorzystał własne doświadczenia – jako nauczyciel w ubogiej dzielnicy San Antonio i wnuk pastora – by przekonać wyborców, że zna ich problemy i chce być ich głosem w Waszyngtonie.

Ken Paxton, zdj. RICHARD RODRIGUEZ / PAP/EPA

Jego rywal, Ken Paxton, nie tylko miał za sobą potężne wsparcie finansowe (w tym 158 milionów dolarów od Elona Muska), ale także poparcie Donalda Trumpa. Jednak liczne skandale, w tym impeachment i zarzuty korupcyjne, mocno osłabiły jego pozycję. Nawet część republikańskiej elity, w tym członkowie rodziny Bushów, zdecydowała się poprzeć Talarico.

Gina Hinojosa, zdj. LAURA BRETT / PAP/EPA

Profesor nauk politycznych Uniwersytetu George'a Washingtona Quardricos Driskell powiedział w wywiadzie dla BBC, że to właśnie Paxton odegrał dużą rolę w upadku republikanów w Teksasie. Stwierdził, że zwycięstwo Talarico w Teksasie, w połączeniu z kolejną sensacyjną porażką we wtorek – czyli demokratka Gina Hinojosa, która obaliła republikańskiego gubernatora stanu Grega Abbotta, było „absolutnie historyczne”. Porażka Abbotta oznaczała pierwsze zwycięstwo demokraty w wyścigu o urząd gubernatora tego stanu od 1995 roku.

To nie było po prostu tsunami, ale krwawa łaźnia – powiedział Driskell o sukcesach demokratów w Teksasie. Wyraźnie widać, że kraj chce podążać w innym kierunku – stwierdził.

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Rekordowe pieniądze, rekordowa mobilizacja

Wyścig o teksański fotel senatorski był najdroższą kampanią w historii USA – wydano ponad pół miliarda dolarów. Talarico, choć dysponował znacznie mniejszymi środkami, postawił na bezpośredni kontakt z wyborcami i wsparcie drobnych darczyńców. Jego wiece przyciągały tłumy, a kampania szybko nabrała ogólnokrajowego rozmachu.

Kluczową rolę odegrali latynoscy wyborcy, którzy w ostatnich latach coraz częściej głosowali na republikanów. Tym razem jednak, rozczarowani polityką Trumpa i restrykcyjnymi przepisami imigracyjnymi, masowo poparli demokratę. Rekordowa frekwencja, zwłaszcza wśród młodych i nowych wyborców, przesądziła o wyniku.

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„Właśnie odzyskaliśmy Teksas"

Na wieczorze wyborczym w Austin panowała euforia. Właśnie odzyskaliśmy Teksas! – ogłosił Talarico, witany owacjami.

Podkreślił, że jego wygrana to dowód na to, iż „żadne pieniądze nie są w stanie pokonać woli ludzi”. W swoim przemówieniu nawiązał do biblijnej historii Dawida i Goliata, podkreślając, że walka z potężnymi przeciwnikami może zakończyć się sukcesem. Byliście moją procą. Mieszkańcy Teksasu byli moją procą. I dziś wieczorem pokonaliśmy Goliata - dodał.

Talarico zapowiedział, że w Senacie będzie walczył o niższe koszty życia, lepszą edukację i uczciwość w polityce. To zwycięstwo jest dla każdego Teksańczyka, który kiedykolwiek zastanawiał się, czy ktoś go słyszy. Słyszymy was – i dziś usłyszał was cały świat – mówił.

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„Moja mama przekazała mi ducha walki”

Sam Talarico podkreśla, że jest Teksańczykiem od ośmiu pokoleń. We wpisie na swojej stronie internetowej nawiązuje do swojej rodziny. Jak pisze, jego matka była córką pastora z Laredo.

„Opuściła dom w wieku 19 lat i poznała mojego biologicznego ojca, którego problem z piciem czasami prowadził do przemocy. Pewnej nocy znów zaczął mnie atakować, ale tej nocy miłość mojej matki stanęła na wysokości zadania. Spakowała wszystkie nasze rzeczy do swojego małego Forda Escorta i zawiozła mnie do hotelu, w którym pracowała. Kierownik pozwolił nam zatrzymać się w jednym z pokoi, dopóki nie znaleźliśmy własnego małego mieszkania w East Austin. Podobnie jak moi uczniowie, moja mama była wojowniczką. I przekazała mi tego ducha walki” – napisał.

Jeszcze przed swoją wygraną, podkreślał: „Prowadziłem walkę z miliarderami-wielkimi darczyńcami, którzy manipulowali systemem, uniemożliwiając pracę teksańskim rodzinom. I jestem jedynym członkiem teksańskiego parlamentu, który nigdy nie przyjął pieniędzy od korporacyjnych komitetów politycznych”.