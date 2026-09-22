Krótkie przesłanie Donalda Trumpa do Władimira Putina

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina, odpowiedział krótko: zakończ wojnę.

We wtorek, tuż przed swoim przemówieniem na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Donald Trump spotkał się z dziennikarzami. Na pytanie o to, co chciałby przekazać prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, odpowiedział bez wahania: zakończ wojnę.

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Krytyka mediów i polityka informacyjna

Trump nie omieszkał skomentować obecności stacji CNN na miejscu. Przypomniał, że wykluczył tę telewizję oraz inne media z Białego Domu, a ich obecność podczas jego wystąpienia w ONZ uznał za niepożądaną. Prezydent USA wielokrotnie podkreślał, że niektóre media nie powinny relacjonować jego działań.

W rozmowie z dziennikarzami Trump podkreślił również, że w ciągu ostatniego roku jego administracja poczyniła „wielkie postępy”, chociaż nie podał szczegółów.

Przemówienie prezydenta USA na forum ONZ

W swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone przeżywają okres wyjątkowego rozwoju, a Ameryka – jak zaznaczył – „wróciła” na światową scenę w roli lidera.

Dwa i pół stulecia po tym, jak sprawa wolności znalazła dom na tym kontynencie, mogę powiedzieć wam z dumą, że Ameryka wróciła, nasz kraj jest silniejszy dziś niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Trump.

Prezydent USA nie krył dumy z osiągnięć swojego kraju, podkreślając, że obecnie Stany Zjednoczone są w szczytowej formie pod względem gospodarczym, militarnym i technologicznym.

Nasza gospodarka budzi zazdrość świata, nasze wojsko jest najpotężniejsze na świecie. Nasza technologia nie ma sobie równych i jesteśmy liderami praktycznie we wszystkim, nasza energia napędza planetę. Ameryka rośnie w siłę. Nasz naród się rozrasta. Nasza potęga rośnie – zaznaczył prezydent USA.

Trump wymieniając sukcesy gospodarcze swojego kraju wskazał na rekordowo niski poziom ubóstwa. Nie pominął także kwestii polityki migracyjnej. Podkreślił, że jego administracja skutecznie zatrzymała nielegalną imigrację. Nikt nie wchodzi, chyba że jest zaproszony - powiedział.