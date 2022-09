Wielka Brytania obudziła się pogrążona w żałobie. Wczoraj w wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta II. W ostatnich chwilach towarzyszyli jej najbliżsi członkowie rodziny - "Daily Mail" podaje, że był to jej syn, Karol i córka, Anna. Flaga na Pałacu Buckingham powiewa w połowie masztu. Na bramie wisi skromny komunikat, informujący Brytyjczyków o śmierci Elżbiety II. Królestwo straciło monarchinię, ale zarazem wita nowego króla - jej najstarszego syna, od teraz Karola III. Jeszcze dziś przyjmie on na audiencji premier Liz Truss, która we wtorek otrzymała nominację z rąk królowej. Wydarzenia na Wyspach Brytyjskich śledzimy dla Was w naszej relacji dnia. Informacje są tu aktualizowane na bieżąco.

Zmarła brytyjska królowa Elżbieta II zasiadała na tronie od 1952 roku. Miała 96 lat. Była najdłużej panującą monarchinią w historii brytyjskiej Korony. Po jej śmierci nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej został jej najstarszy syn, 73-letni Karol. Jest on najstarszym monarchą wstępującym na tron w brytyjskiej historii.

10:57

Po śmierci Elżbiety II zmianie ulegną banknoty i monety, mundury policyjne, a nawet hymn narodowy Wielkiej Brytanii; niektóre zmiany wejdą w życie już teraz, a inne w najbliższych miesiącach i latach - pisze portal Mirror.

10:25

Choć data pogrzebu brytyjskiej królowej Elżbiety II nie została jeszcze podana, to wiadomo, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, ale później jej ciało zostanie złożone w kaplicy na zamku w Windsorze u boku męża, księcia Filipa.

10:24

Po śmierci Elżbiety II 73-letni książę Karol został królem Zjednoczonego Królestwa. Żaden z jego poprzedników nie pełnił funkcji następcy tronu tak długo. Przez lata wypełniał obowiązki w imieniu monarchy i regularnie odbywał podróże zagraniczne. Cztery razy gościł w Polsce.

10:15

Żałoba w brytyjskiej rodzinie królewskiej w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II będzie obowiązywała do siódmego dnia po jej pogrzebie - poinformował Pałac Buckingham.

Data pogrzebu zostanie potwierdzona w późniejszym czasie.

Królewska żałoba będzie obowiązywała członków rodziny królewskiej, pracowników dworu królewskiego i przedstawicieli dworu pełniących oficjalne obowiązki, wraz z oddziałami zaangażowanymi w obowiązki ceremonialne.

Jest ona dłuższa niż żałoba narodowa, która jak się oczekuje będzie trwała do następnego dnia po pogrzebie.

09:49

Z Danielem Craigiem "skoczyła" ze spadochronem. Piła herbatkę z Misiem Paddingtonem. Jej postać pojawiła się w wielu filmach, nie tylko biograficznych czy dotyczących królewskiego dworu. Również w "Minionkach" czy "Simpsonach". Elżbieta II była mocno obecna w popkulturze.

09:16

"Po śmierci Królowej zapewne nastąpią jakieś zmiany. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie państwa, które są członkami Wspólnoty Narodów chcą pozostać monarchiami. W wielu już od dawna toczy się dyskusja na temat tego, że należałoby jednak zmienić ten stan. I wprowadzić ustrój demokratyczny, czyli wybieranego prezydenta, który byłby na miejscu, a nie tak jak monarcha brytyjski - gdzieś daleko, za morzem i reprezentowany tylko w kraju przy pomocy gubernatora. To oczywiście może się wydarzyć i pewnie jest to nieuniknione. Zwłaszcza, że w wielu tych państwach ze względu na szacunek do królowej nie występowano z żadnymi zdecydowanymi postulatami zmian, bo mówiąc trochę brzydko, czekano, aż kiedyś odejdzie" - mówiła w rozmowie 7 pytań o 7:07 w RMF24 Wioletta Wilk-Turska, ekspertka do spraw monarchii brytyjskiej, autorka książek o królowej Elżbiecie II i monarchii.

08:56

Po szoku wywołanym śmiercią królowej Elżbiety II uwaga brytyjskich mediów skupia się na jej następcy, najstarszym synu, królu Karolu III i wyzwaniach, jakie na niego czekają.

Ma on 73 lata i jest najdłużej oczekującym na tron następcą. Całe życie przygotowywał się do tej roli, która mu przypadała wraz ze śmiercią matki.

Królowa była tajemniczą, enigmatyczną postacią. Karol mógł natomiast swobodnie wypowiadać się na różne tematy. Wiemy, co myśli o środowisku, architekturze, wierze, sztuce - jest otwartą książką, którą po przyjęciu korony, będzie musiał się nieco domknąć. Ma za sobą niezwykły życiowy oraz kryzys związany ze śmiercią jego pierwszej żony, księżnej Diany. Zdołał się odbudować w związku z Kamilą, obecnie królową małżonką.

Jak zauważają brytyjscy komentatorzy, będzie musiał się dopasować do nowej roli króla.

08:38

"To jedyna postać w swoim rodzaju. Nie ma wśród nas żyjących takiego drugiego człowieka, takiej drugiej postaci publicznej. Kiedy wstępowała na tron, w Ameryce mieliśmy prezydenta Trumana, Związkiem Radzieckim rządził Józef Stalin. Elżbieta II przeżyła 15 brytyjskich premierów. Kiedy wstępowała na tron, większość Brytyjczyków wierzyła, że została wybrana przez Boga" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Rosiak, dziennikarz, autor podcastu 'Raport o stanie świata", komentując śmierć królowej Elżbiety II.

08:32

Komunikat Pałacu Buckingham o tym, że lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia brytyjskiej królowej Elżbiety II, sprawił, iż jej najbliżsi w pośpiechu wyruszyli do Szkocji. Jednak tylko książę Karol i jego siostra, księżniczka Anna zdążyli pożegnać się z umierającą matką.

08:29

To rząd brytyjski podejmie decyzję, jak długo potrwa żałoba po śmierci królowej Elżbiety II. Przyjmuje się, że potrwa ona ok. 12 dni, aż do dnia pogrzebu.

Dziś w Londynie oddanych zostanie 96 salw armatnich, po jednym na każdy rok życia Elżbiety II.

07:18

Jak wyglądać będą najbliższe dni, które poprzedzą pogrzeb królowej Elżbiety II? Realizowany jest szczegółowy plan, który przygotowano z militarną wręcz precyzją.

Trumna z ciałem królowej przewieziona zostanie na pokładzie samolotu ze Szkocji. Przybędzie do Londynu z Edynburga za cztery dni, a po jej krótkiej obecność w Pałacu Buckingham zostanie przewieziona na przyczepie armatniej do Westminster Hall, gdzie wystawiona zostanie na widok publiczny przez 5 dni. Ten czas będzie okazją dla Brytyjczyków do pożegnania się z królową.

Godzinna msza żałobna odbędzie się w Opactwie Westminsterskim prawdopodobnie w niedzielę 18 września. Następnie w ceremonialnym kondukcie zostanie przewieziona do Hyde Parku, skąd już w karawanie pojedzie do zamku w Windsorze.

Można sobie już teraz wyobrazić, jak tłumnie Brytyjczycy zgromadzą się na trasie jej ostatniej drogi. Szczątki królowej złożone zostaną w kaplicy św. Jerzego obok grobowców jej poprzedników i u boku zmarłego w ubiegłym roku męża, księcia Filipa.

07:09

W związku ze śmiercią królowej Elżbiety II nowy następca brytyjskiego tronu książę William i jego żona księżna Kate będą nosić nowe tytuły: księcia i księżnej Kornwalii i Cambridge.

07:02

Po nocy spędzonej w szkockiej rezydencji Balmoral, gdzie zmarła królowa Elżbieta II, jej syn król Karol III powróci dziś do Londynu. Jeszcze dziś powinien przyjąć na audiencji premier Liz Truss, choć to nie zostało jeszcze potwierdzone. Jest wiele spraw do ustalania, jak chociażby zaprzysiężenie nowych ministrów w gabinecie Truss, czego zmarła królowa nie zdarzyła dokonać.

Pozostaje oczywiście kwestia pogrzebu. Powinien się odbyć 10 dnia od śmierci monarchini, co przypada na niedzielę 18 września. Szczegółowy plan działania pod kryptonimem London Bridge uruchomiony został już wczoraj wieczorem.

Według oczekiwań Karol III wygłosi także dziś telewizyjne orędzie do narodu. Został królem w chwili śmierci matki, ale jego sukcesja zostanie dopiero formalnie zatwierdzona jutro podczas zgromadzania tajnej rady, która czuwa nad procedurami. Koronacja króla Karola III może się odbyć nawet za kilka miesięcy. Jego matka czekała na nią ponad rok.

06:55

Śmierć brytyjskiej królowej Elżbiety II była szokiem dla Kanadyjczyków - mówi Witold Dzielski, ambasador RP w Kanadzie. Podkreśla, że ta wiadomość wywołała głęboki smutek. Polski dyplomata tłumaczy, że Kanada jest monarchią konstytucyjną, brytyjski monarcha jest głową państwa. Dlatego dla Kanadyjczyków Elżbieta II była bardzo bliską osobą.

06:32

Mieszkańcy Warszawy składają kwiaty przed Ambasadą Brytyjską przy u. Kawalerii 12.

06:29

Brytyjska premier Liz Truss została poinformowana o śmierci królowej Elżbiety II o godzinie 16:30 brytyjskiego czasu - poinformował w czwartek wieczorem jej rzecznik.

Dodał, że wiadomość została przekazana Truss przez sekretarza gabinetu Simona Case'a, a po jej otrzymaniu premier rozmawiała z nowym królem Karolem III.

06:11

Wielka Brytania budzi się pogrążona w żałobie. Flaga w Pałacu Buckingham powiewa w połowie masztu. Na bramie wisi skromny komunika, informujący Brytyjczyków o śmierci Elżbiety II. Królestwo straciło monarchinię, ale zarazem wita nowego króla - jej najstarszego syna, od teraz Karola III. Jeszcze dziś Karol III przyjmie na audiencji premier Liz Truss, która we wtorek otrzymała nominację z rąk królowej.

05:50

Na stronie internetowej brytyjskiej rodziny królewskiej otwarto w nocy z czwartku na piątek wirtualną księgę kondolencyjną po śmierci królowej Elżbiety II, do której można się wpisywać poprzez formularz online.



Jak przekazano, wybrane wiadomości zostaną później przekazane członkom rodziny królewskiej, a niektóre z nich mogą być przechowywane w Archiwum Królewskim dla potomności.

05:44

Banknoty z wizerunkiem zmarłej królowej Elżbiety II pozostają prawnym środkiem płatniczym - podkreślił Bank Anglii, dodając, że dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu żałoby narodowej.

05:42

Premier Indii Narendra Modi uczcił pamięć zmarłej Elżbiety II i przypomniał szczególny gest, gdy na spotkaniu królowa pokazała chusteczkę podarowaną jej z okazji ślubu przez Mahatmę Gandiego.

Miałem niezapomniane spotkania z Jej Wysokością Królową Elżbietą II podczas moich wizyt w Wielkiej Brytanii w 2015 i 2018 roku. Nigdy nie zapomnę jej ciepła i życzliwości - napisał Modi na Twitterze.

Na jednym ze spotkań pokazała mi chustkę, którą Mahatma Gandhi podarował jej na ślub - napisał Modi.

Chustka, o której wspomniał indyjski premier, to ręcznie tkana bawełniana koronka, która została wysłana przez Mahatmę Gandhiego jako prezent na ślub królowej Elżbiety z księciem Filipem w listopadzie 1947 roku.

05:40

Królowa Elżbieta II wniosła "wielki wkład" w umocnienie więzi Japonii z Wielką Brytanią - powiedział premier Fumio Kishida, dodając, że jej śmierć jest wielką stratą dla społeczności międzynarodowej.

Rząd Japonii składa serdeczne kondolencje brytyjskiej rodzinie królewskiej, brytyjskiemu rządowi i narodowi brytyjskiemu - powiedział premier Japonii cytowany przez agencję Reutera.

Jestem głęboko zasmucony wiadomością o jej odejściu - dodał japoński polityk.

05:30

Planowane na najbliższe dni strajki pracowników poczty oraz kilkunastu przewoźników kolejowych zostały w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II odwołane - ogłosiły brytyjskie związki zawodowe.



Piątek miał być drugim dniem 48-godzinnego strajku pracowników Royal Mail, którzy domagają się podwyżek płac, jednak jak poinformował związek zawodowy CWU, strajk został odwołany. Natomiast w czwartek 15 września miał się odbyć protest maszynistów dwunastu przewoźników kolejowych zorganizowany przez ich związek ASLEF.

05:28

Legenda brytyjskiej piłki nożnej David Beckham oddał hołd zmarłej monarchini, przypominając, że Elżbieta II do ostatnich dni służyła swojemu krajowi z godnością i wdziękiem.

To, jak bardzo wszyscy czujemy się dziś zdruzgotani, pokazuje, co znaczyła dla ludzi w tym kraju i na całym świecie - napisał piłkarz na Instagramie.



05:20

Brytyjska Izba Gmin zbierze się w piątek i - co jest wyjątkową sytuacją - w sobotę, aby oddać hołd zmarłej w czwartek po południu królowej Elżbiecie II.

Jak poinformowano, posiedzenie Izby Gmin, podczas którego posłowie wyłącznie będą oddawać hołd królowej, zacznie się piątek w południe i potrwa do godz. 22, i kontynuowane będzie jutro, również do godz. 22. Na początku sobotniego posiedzenia posłowie złożą przysięgę na wierność nowemu królowi Karolowi III.

W piątki posiedzenia Izby Gmin zazwyczaj się nie odbywają, gdyż jest to dzień, który posłowie tradycyjnie spędzają w swoich okręgach wyborczych, a posiedzenia w soboty są zupełnie wyjątkową sytuacją. Po raz ostatni miało to miejsce w październiku 2019 r. z powodu głosowania nad umową o warunkach brexitu, a jeszcze wcześniej - w 1982 r. po wybuchu wojny o Falklandy.



05:11

To najsmutniejszy dzień naszego kraju. W sercach każdego z nas jest ból z powodu odejścia naszej królowej, głębokie, osobiste poczucie straty - znacznie mocniejsze być może niż się spodziewaliśmy. (...) Wydawała się tak ponadczasowa i tak wspaniała, że obawiam się, że doszliśmy do przekonania, jak dzieci, że po prostu będzie trwać i trwać - napisał były brytyjski premier Boris Johnson w oświadczeniu wydanym po śmierci królowej Elżbiety II.

Fala za falą żalu przetacza się przez cały świat, z Balmoral - gdzie nasze myśli są z całą rodziną królewską - i przebija się daleko poza ten kraj i przez całą tę wielką Wspólnotę Narodów, do której była tak przywiązana i która odpłacała jej przywiązaniem - dodał.

To jest najsmutniejszy dzień naszego kraju, bo miała unikatową i prostą siłę, aby czynić nas szczęśliwymi. To dlatego kochaliśmy ją. To dlatego opłakujemy Elżbietę Wielką, najdłużej panującą i pod wieloma względami najwspanialszą monarchinię w naszej historii - podkreślił były premier.