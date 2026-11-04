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Rosja ma nadzieję, że prezydent USA Donald Trump będzie kontynuował wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie także po wyborach do Kongresu – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przypomniał też, że wkrótce ma odbyć się kolejna runda rozmów trójstronnych w sprawie konfliktu.

W rozmowie z rosyjską agencją TASS Pieskow podkreślił, że Trump nadal sprawuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Szczerze oczekujemy, że będzie kontynuował także swoje działania na rzecz pokoju – powiedział rzecznik Kremla.

Dodał, że „w niedługim czasie” ma dojść do kolejnej rundy rozmów trójstronnych. Chodzi o negocjacje, które mają odbyć się w dniach 10 i 11 listopada w Abu Zabi między USA, Rosją i Ukrainą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził we wtorek podczas konferencji prasowej w Berlinie, że w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi odbędą się trójstronne rozmowy Ukrainy, Rosji i USA. Ich organizację potwierdził wcześniej specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff oraz sam Kreml.

Rzecznik Kremla ocenił również, że działania pokojowe pierwszej damy USA Melanii Trump „odniosły sukces”. Pieskow odwołał się w ten sposób do udanej ewakuacji ludności Ołeszek w obwodzie chersońskim.

Mamy nadzieję, że wszystko to będzie kontynuowane – zaznaczył Pieskow.

Pytany o to, czy amerykański Kongres może utrudnić prezydentowi realizację planów dotyczących zakończenia konfliktu, Pieskow odmówił komentarza.

To wewnętrzna sprawa Ameryki – stwierdził.

Abu Zabi, 10 i 11 listopada, rozmowy USA-Rosja-Ukraina. Jest jeden problem Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że 10 i 11 listopada w Abu Zabi odbędą się trójstronne rozmowy Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji prasowej w Berlinie, wspólnie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem,…

Demokraci przejmują kontrolę nad Kongresem

Demokraci zdobyli większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Oznacza to, że od stycznia 2027 roku będą kontrolować obie izby Kongresu przez ostatnie dwa lata prezydentury Donalda Trumpa.

Demokraci będą mieli w Senacie 54 mandaty, a republikanie 44. Demokraci przekroczyli także wymagany próg 218 mandatów, gwarantujący większość w Izbie Reprezentantów.

Demokratyczna większość może utrudnić Trumpowi realizację jego programu legislacyjnego, prowadzić śledztwa kongresowe i korzystać z prawa do wzywania przedstawicieli administracji na przesłuchania. Prezydent zachowa jednak prawo weta, a demokraci nie będą dysponowali większością dwóch trzecich głosów, potrzebną do jego odrzucenia.