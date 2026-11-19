RMF24

Rosyjskie władze przeznaczają niewyobrażalne środki na badania nad długowiecznością, odmładzaniem organizmu i hodowlą organów do przeszczepów. Za kulisami tych działań stoi fascynacja Władimira Putina ideą wydłużenia życia – donosi niezależny od władz na Kremlu portal Ważnyje Istorii. Czy jednak rosyjska nauka, osłabiona wojną i sankcjami, ma szansę na przełom?

W ostatnich latach rosyjskie władze wyraźnie postawiły na badania nad starzeniem się organizmu. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z rosyjskiego Ministerstwa Finansów, do 2030 roku na programy związane z wydłużaniem życia przeznaczonych zostanie ponad 2 biliony rubli, czyli około 98 miliardów złotych.

Celem jest nie tylko poprawa jakości życia obywateli, ale przede wszystkim zwiększenie średniej długości życia w Rosji – do 78 lat w 2030 roku i 81 lat w 2036 roku. Dla porównania, w 2024 roku wskaźnik ten wynosił 74,4 roku.

Biotechnologia i genetyka na pierwszym planie

Jednym z kluczowych kierunków rosyjskich badań jest rozwój biotechnologii, a zwłaszcza biodruku 3D. Technologia ta pozwala na tworzenie struktur przypominających żywe tkanki i organy z wykorzystaniem żywych komórek. Rosyjscy naukowcy już dziś potrafią wytwarzać tkanki chrzęstne, skórę czy struktury naczyniowe. Jednak stworzenie w pełni funkcjonalnych organów, takich jak wątroba czy nerki, pozostaje na razie w sferze odległych planów.

Równolegle prowadzone są prace nad hodowlą organów do przeszczepów w organizmach genetycznie modyfikowanych świń. To rozwiązanie, choć obiecujące, wymaga jeszcze wielu lat badań i testów, zanim będzie mogło być szeroko stosowane w praktyce klinicznej.

Rosyjskie władze wspierają również projekty związane z genetyką. Jednym z celów jest stworzenie krajowej bazy danych genomów, która ma stanowić fundament dla dalszych badań nad mechanizmami starzenia się organizmu. W planach są także projekty dotyczące regeneracji tkanek i transplantologii, które mają przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego i wydłużenia życia obywateli.

Naukowcy pod presją politycznych priorytetów

Eksperci zwracają uwagę, że rosyjska nauka boryka się z poważnymi problemami. Wojna, sankcje oraz ograniczenie współpracy międzynarodowej znacząco utrudniają dostęp do nowoczesnej infrastruktury i najnowszych osiągnięć światowej nauki. W efekcie, mimo ogromnych nakładów finansowych, szanse na przełomowe odkrycia są niewielkie.

Dodatkowo, koncentracja na projektach zgodnych z politycznymi priorytetami władz sprawia, że naukowcy często muszą dostosowywać swoje badania do oczekiwań Kremla. W ostatnich latach placówki naukowe otrzymały polecenie przygotowania projektów dotyczących walki ze starzeniem się, co zwiększyło presję na środowisko naukowe i ograniczyło swobodę badawczą.

Fascynacja Władimira Putina długowiecznością nie jest tajemnicą. Dzięki biotechnologii będzie można regularnie przeszczepiać organy, a ludzie będą żyć coraz dłużej i być może osiągną nieśmiertelność - miał powiedzieć w 2025 roku Putin podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.