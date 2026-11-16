Podczas poniedziałkowego briefingu Dmitrij Pieskow powiedział, że dotychczasowe rozmowy dotyczące „uregulowania konfliktu” były koordynowane w formacie Rosja–Ukraina–USA. Jak zaznaczył, Moskwa oczekuje wyjaśnień, w jaki sposób włączenie europejskich państw mogłoby przyczynić się do postępu negocjacji.
Rzecznik Kremla skrytykował deklaracje przedstawicieli Unii Europejskiej o dalszym wspieraniu Ukrainy i zwiększaniu presji na Rosję. Jego zdaniem taka postawa nie sprzyja procesowi pokojowemu.
Słyszeliśmy oświadczenia zarówno (przewodniczącej Komisji Europejskiej) Ursuli von der Leyen, jak i jej kolegów w Brukseli, że bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy zostanie utrzymane. A co najważniejsze, linia rosnącej presji na Rosję zostanie utrzymana, aby zmusić ją do zaangażowania się w proces pokojowy. Te założenia sugerują niechęć do udziału w procesie pokojowym - stwierdził cytowany przez TASS rzecznik Kremla, dodając jednak, że „zobaczymy, być może uda nam się wyjaśnić stanowisko Europejczyków”.
Pieskow podkreślił, że Rosja – według jego słów – nie jest zainteresowana czasowym zawieszeniem broni, lecz trwałym pokojem. Dodał, że szczegóły rozmów Moskwy z Waszyngtonem nie będą publicznie ujawniane.
Sprzeczne komunikaty z tygodnia na tydzień
Stanowisko Kremla może nieco dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym tygodniu zostało ustalone i podane do publicznej wiadomości, że przedstawiciele Europy będą uczestniczyć w rozmowach. Co ciekawe, to sama Moskwa nalegała na włączenie Europy do negocjacji, domagając się rozwiązania kwestii wojny w Ukrainie jako części szerszego porozumienia o strukturze bezpieczeństwa całego kontynentu.
Także w ubiegłym tygodniu ustalono tzw. format E5 - pięciu państw, których przedstawicielstwa wezmą na siebie ciężar negocjacji z Rosją. Wśród nich znalazły się Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Polska.