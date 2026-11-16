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Rosja chce poznać stanowisko europejskich państw i ich możliwy wkład w rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Twierdził także, że po ataku ukraińskich dronów ruch na Moście Krymskim jest utrzymany. Informacji tych nie udało się niezależnie potwierdzić.

Podczas poniedziałkowego briefingu Dmitrij Pieskow powiedział, że dotychczasowe rozmowy dotyczące „uregulowania konfliktu” były koordynowane w formacie Rosja–Ukraina–USA. Jak zaznaczył, Moskwa oczekuje wyjaśnień, w jaki sposób włączenie europejskich państw mogłoby przyczynić się do postępu negocjacji.

Rzecznik Kremla skrytykował deklaracje przedstawicieli Unii Europejskiej o dalszym wspieraniu Ukrainy i zwiększaniu presji na Rosję. Jego zdaniem taka postawa nie sprzyja procesowi pokojowemu.

Słyszeliśmy oświadczenia zarówno (przewodniczącej Komisji Europejskiej) Ursuli von der Leyen, jak i jej kolegów w Brukseli, że bezwarunkowe wsparcie dla Ukrainy zostanie utrzymane. A co najważniejsze, linia rosnącej presji na Rosję zostanie utrzymana, aby zmusić ją do zaangażowania się w proces pokojowy. Te założenia sugerują niechęć do udziału w procesie pokojowym - stwierdził cytowany przez TASS rzecznik Kremla, dodając jednak, że „zobaczymy, być może uda nam się wyjaśnić stanowisko Europejczyków”.

Pieskow podkreślił, że Rosja – według jego słów – nie jest zainteresowana czasowym zawieszeniem broni, lecz trwałym pokojem. Dodał, że szczegóły rozmów Moskwy z Waszyngtonem nie będą publicznie ujawniane.

Sprzeczne komunikaty z tygodnia na tydzień

Stanowisko Kremla może nieco dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym tygodniu zostało ustalone i podane do publicznej wiadomości, że przedstawiciele Europy będą uczestniczyć w rozmowach. Co ciekawe, to sama Moskwa nalegała na włączenie Europy do negocjacji, domagając się rozwiązania kwestii wojny w Ukrainie jako części szerszego porozumienia o strukturze bezpieczeństwa całego kontynentu.

Także w ubiegłym tygodniu ustalono tzw. format E5 - pięciu państw, których przedstawicielstwa wezmą na siebie ciężar negocjacji z Rosją. Wśród nich znalazły się Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Polska.