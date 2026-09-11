RMF24

Litwa może „znaleźć się na celowniku” rosyjskiej broni jądrowej, jeśli rozmieści arsenał nuklearny na swoim terytorium - ostrzegł w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Litewskie władze potwierdziły w czerwcu, że prowadzą negocjacje w sprawie rozmieszczenia broni jądrowej na swoim terytorium.

W piątek głos w tej sprawie zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, ostrzegając władze w Wilnie przed takim krokiem. Jest oczywistym, że ta broń nie będzie wymierzona na Zachód, lecz na Wschód - czyli w nas - powiedział, cytowany przez agencję Interfax.

Jeśli na tym terytorium znajdzie się broń jądrowa wymierzona w nas, to odpowiednio terytorium tego kraju również znajdzie się na celowniku naszej broni jądrowej - dodał.

Szef służby prasowej rosyjskiego prezydenta stwierdził, że byłby to „bardzo poważny etap eskalacji i wzrostu napięcia”.

Broń jądrowa na terytorium Litwy?

Brytyjski dziennik „Financial Times” informował, że negocjacje, które prowadzą władze Litwy, dotyczyły amerykańskich bombowców zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych.

Obecna wersja litewskiej konstytucji zabrania rozmieszczania broni masowego rażenia lub baz wojskowych innych państw na terenie kraju. Władze w Wilnie zapowiedziały gotowość do podjęcia rozmów na temat zmian mających na celu zniesienie tego zakazu.

Niezależne rosyjskie media przypominają, że w porozumieniu między Rosją a NATO z 1997 roku zapisano, że Sojusz Północnoatlantycki nie ma „zamiarów, planów ani powodów, by rozmieszczać broń jądrową na terytorium nowych państw członkowskich”. Jednocześnie po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę Moskwa rozmieściła swoją taktyczną broń jądrową na Białorusi.