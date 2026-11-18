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Niemiecka policja zatrzymała kolejnego Polaka podejrzanego o udział w kradzieży ponad 200 sztuk bydła z gospodarstw w Brandenburgii. 45-latek miał działać wspólnie z dwoma innymi mężczyznami. Skradzione zwierzęta przewożono do Polski. W sprawie trwa międzynarodowe śledztwo.

Krowy znikały z niemieckich gospodarstw. Policja zatrzymała kolejnego Polaka

O zatrzymaniu trzeciego podejrzanego poinformowały we wtorek 17 listopada policja i prokuratura we Frankfurcie nad Odrą. Jak przekazano, 45-letniego obywatela Polski zidentyfikowali funkcjonariusze z Wrocławia - mężczyzna został zatrzymany już 19 października.

To kolejny etap śledztwa dotyczącego kradzieży bydła na niemieckim pograniczu. Wcześniej, we wrześniu, zatrzymano dwóch innych Polaków w wieku 46 i 41 lat. Jeden z nich wpadł w Polsce, drugi został zatrzymany na parkingu przy autostradzie w miejscowości Berstetal w Brandenburgii.

Według ustaleń niemieckich śledczych 45-latek miał współpracować z pozostałymi podejrzanymi. Przestępczy proceder miał trwać od marca do maja 2026 roku. Mężczyźni mieli kraść bydło z niemieckich gospodarstw, ładować zwierzęta na samochody transportowe, a następnie wywozić je do Polski.

Przeszukania w Polsce. Odnaleziono bydło

Wkrótce po wrześniowych zatrzymaniach niemieckie i polskie służby przeprowadziły przeszukania kilku obiektów w województwie lubuskim, niedaleko granicy z Brandenburgią.

Podczas działań odnaleziono liczne sztuki bydła, które mogły pochodzić z niemieckich gospodarstw objętych kradzieżami. Aby zweryfikować pochodzenie zwierząt, lekarze weterynarii z Polski i Niemiec pobrali próbki sierści do badań genetycznych. Wstępne wyniki potwierdziły, że część odnalezionego bydła rzeczywiście pochodzi z gospodarstw okradzionych w Brandenburgii.

W październiku próbki pobrano łącznie od 340 sztuk bydła. Na ostateczne wyniki wszystkich badań trzeba jednak jeszcze poczekać.

Śledztwo w sprawie kradzieży ponad 200 krów jest kontynuowane. Niemieckie i polskie służby nadal ustalają pełną skalę procederu, pochodzenie odnalezionych zwierząt oraz rolę poszczególnych podejrzanych.

Ponad 200 skradzionych krów. Śledczy powołali specjalną grupę

Do kradzieży dochodziło w kilku miejscowościach Brandenburgii. Wśród miejsc objętych przestępczym procederem znalazły się Rabenstein/Fläming, Uebigau Wahrenbrück, Vetschau/Spreewald oraz Schenkendöbern.

Sprawa doprowadziła do wszczęcia śledztwa na dużą skalę. W Krajowym Urzędzie Kryminalnym Brandenburgii (LKA) powołano nawet specjalną, ośmioosobową grupę dochodzeniową o nazwie „Weide” (pol. „Pastwisko”).

W czerwcu policja opublikowała apel do świadków, dzięki czemu uzyskano kilka istotnych informacji, w tym zeznania dotyczące pojazdu, który mógł zostać wykorzystany podczas kradzieży.