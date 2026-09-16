Kozia głowa na ścianie, obok nagie ciało Brytyjczyka. Tajemnicza śmierć na Sycylii

RMF24

Włoscy śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 35-letniego Brytyjczyka, którego nagie ciało znaleziono w niedzielę w okolicach Noto na Sycylii. „The Telegraph” podaje że teren, gdzie ujawniono zwłoki zajmuje hipisowska społeczność, a 35-latek mógł brać udział w rytuałach.

Ciało znaleziono w miejscowości Canicattini Bagni w prowizorycznej chatce wewnątrz zagrody obejmującej coś w rodzaju obozowiska. Włoska policja informuje, że niedaleko ciała znaleziono sznur, leki psychotropowe, a na ścianie obok znajdował się „ezoteryczny malunek”. Była to kozia głowa. Kwestia obrażeń mężczyzny jest przedmiotem śledztwa. „Element ten może sugerować praktyki ezoteryczne. Jednak śledczy na razie nie wykluczają żadnego tropu” – podkreśla „Giornale di Sicilia”.

Nie wiadomo, czy śmierć była wynikiem wypadku, ataku czy samobójstwa.

„Będziemy musieli poczekać na wyniki sekcji zwłok, zanim będziemy mogli ustalić przyczynę śmierci” – powiedziała gazecie podpułkownik Sara Pini, oficer prowadząca śledztwo. Zaplanowano ją na wtorek 22 września.

Benjamin John Braithwait z Leeds przebywał wśród hipisowskiej społeczności stworzonej przez cudzoziemców. Ta grupa żyje z dala od nowoczesnych udogodnień, nie korzystają nawet z elektryczności. Policjanci przesłuchali już innych cudzoziemców, którzy tworzą społeczność.

Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się zamieszkać w tych rejonach, to również absolwenci studiów wyższych, którzy postanowili porzucić wszystko. Mamy nadzieję, że śledztwo wyjaśni, co się wydarzyło – powiedział burmistrz Canicattini Bagni, Paolo Amenta.

Są to osoby, które zdarzało mi się spotykać wieczorami, zwłaszcza podczas imprez organizowanych w miejscowości. Zawsze byli uprzejmi. Mieszkają w wioskach pośród natury – dodawał.