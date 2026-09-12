Koszmar w Odessie. Rosyjskie rakiety uderzyły w blok, ranny 5-miesięczny maluch

RMF24

O poranku Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Odessę w Ukrainie. Uszkodzony został wielopiętrowy blok. Rannych jest 28 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę i 17-latek. 14 osób trafiło do szpitala. Jedna znajduje się w stanie ciężkim. Putin uderzył również m.in. w zakład metalurgiczny w obwodzie zaporoskim.

Atak Rosji na Ukrainę. Niemowlę wśród wielu rannych w Odessie

Dziś około godz. 5:30 rano Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ruchu rosyjskich pocisków manewrujących znad Morza Czarnego w kierunku Odessy.

Ok. godz. 7 rano czasu polskiego Serhij Łysak, szef odeskiej administracji wojskowej, informował, że ​​rannych zostało 16 osób, w tym pięciomiesięczne dziecko. Po godz. 9 służby zaktualizowały dane: rannych zostało 28 osób, w tym pięciomiesięczne niemowlę i 17-latek. 14 osób trafiło do szpitala. Stan większości poszkodowanych jest średni, natomiast jedna osoba znajduje się w stanie ciężkim.

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Fot. Odeska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Jak podaje Ukraińska Prawda, tej nocy, 12 września, Rosja przeprowadziła również atak dronowy na Zaporoże. Zginęły dwie osoby, doszło też do poważnych zniszczeń budynków.

Również w nocy z piątku na sobotę Putin przeprowadził atak rakietowy na Krzywy Róg. W miejscowość uderzono z kilku kierunków. W ataku na zakład przemysłowy zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Z kolei w wyniku ataku Rosji nad Dnieprem, w jednym z zakładów przemysłowych wybuchł pożar.