Korzystna dla PAŻP decyzja sądu w Belgii. W tle spór z Pfizerem o szczepionki

RMF24

Sąd w Belgii uchylił decyzję o zajęciu środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) na rzecz koncernu farmaceutycznego Pfizer. Przychylił się tym samym do skargi PAŻP, która dowodziła, że nie jest stroną sporu między Pfizerem a państwem polskim w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19.

„Sąd potwierdził, że środki z opłat trasowych należą do PAŻP, a nie do Skarbu Państwa. Agencja jest odrębną osobą prawną, posiada własny majątek i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, dlatego jej środki nie mogą służyć zaspokojeniu roszczeń Pfizera wobec Polski związanych z umową na zakup szczepionek przeciw Covid-19" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera przeciwko Covid-19, których Polska nie odebrała.

1 kwietnia br. belgijski sąd orzekł na korzyść koncernu farmaceutycznego, nakazując Polsce odebranie około 64 mln dawek szczepionek i zapłacenie koncernowi 5 mld 644 mln zł.

1 lipca Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała PAŻP, że w związku z wyrokiem zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych.

Pożyczka od rządu

Miesiąc temu, podczas ostatniej rozprawy, obrońca Pfizera Hakim Boularbah dowodził, że sprawa nie jest tak pilna jak do tej pory przedstawiała ją strona polska, ponieważ rząd udzieli PAŻP-owi niskooprocentowanej pożyczki na 1,5 mld zł, która pokryje bieżącą działalność agencji.

Z kolei przedstawicielka strony polskiej, mecenas Joanna Kolber dowodziła, że pożyczka od rządu jest potencjalna, ponieważ rząd przygotował na razie zapisy w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2027 r. Ich przyjęcie przez polski parlament nie jest przesądzone, nadal więc wykonywanie zadań przez PAŻP związanych z kontrolą ruchu lotniczego jest zagrożone.

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