Korupcyjny skandal w Ukrainie. Wiceminister wyprowadzał fundusze z pomocy zagranicznej

RMF24

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły schemat wyłudzania środków przeznaczonych na wsparcie Ukrainy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji. Wśród podejrzanych znalazł się m.in. były sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Według ustaleń śledczych, grupa przestępcza kierowana przez byłego sekretarza stanu MSZ Ukrainy (pełniącego funkcję w latach 2020-2024) miała przekonywać międzynarodowych darczyńców oraz pracowników ukraińskich placówek dyplomatycznych do przekazywania pomocy finansowej na konto kontrolowanej przez siebie organizacji pozarządowej. Zgodnie z informacjami NABU, środki te formalnie miały status funduszy budżetowych specjalnego funduszu MSZ.

Funkcjonariusze organów ścigania nie podają nazwiska wiceministra, ale - jak przypomina serwis Hromadske - w tym czasie stanowisko to piastował Ołeksandr Bankow.

Fałszerstwa i „centra konwersyjne”

Pieniądze trafiały następnie na rachunki powiązanych firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a stamtąd były wypłacane gotówką za pośrednictwem tzw. centrów konwersyjnych. Według NABU, uczestnicy procederu przeznaczali wyprane środki na własne potrzeby. Dla uwiarygodnienia działalności organizacji pozarządowej fałszowano dokumenty i podpisywano fikcyjne umowy grantowe.

Śledczy ustalili, że w ten sposób zalegalizowano ponad 37 milionów hrywien (ok. 1,28 mln dolarów w momencie popełnienia przestępstwa). Wśród podejrzanych są: były sekretarz stanu MSZ, były szef jego gabinetu (obecnie czynny dyplomata), doradca byłego ministra spraw zagranicznych oraz księgowa organizacji pozarządowej. Zarzuty obejmują m.in. oszustwo i pranie pieniędzy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że nie toleruje żadnych przejawów nielegalnej działalności, w tym korupcji. Resort zaznaczył, że ujawnienie procederu było możliwe m.in. dzięki wewnętrznemu audytowi oraz współpracy z organami ścigania. Ukraiński MSZ zapewnia, że nadal będzie wspierać śledztwo.