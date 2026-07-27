Korupcyjny skandal w Ukrainie. Wiceminister wyprowadzał fundusze z pomocy zagranicznej

Według ustaleń śledczych, grupa przestępcza kierowana przez byłego sekretarza stanu MSZ Ukrainy (pełniącego funkcję w latach 2020-2024) miała przekonywać międzynarodowych darczyńców oraz pracowników ukraińskich placówek dyplomatycznych do przekazywania pomocy finansowej na konto kontrolowanej przez siebie organizacji pozarządowej. Zgodnie z informacjami NABU, środki te formalnie miały status funduszy budżetowych specjalnego funduszu MSZ.
Funkcjonariusze organów ścigania nie podają nazwiska wiceministra, ale - jak przypomina serwis Hromadske - w tym czasie stanowisko to piastował Ołeksandr Bankow.
Fałszerstwa i „centra konwersyjne”
Pieniądze trafiały następnie na rachunki powiązanych firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a stamtąd były wypłacane gotówką za pośrednictwem tzw. centrów konwersyjnych. Według NABU, uczestnicy procederu przeznaczali wyprane środki na własne potrzeby. Dla uwiarygodnienia działalności organizacji pozarządowej fałszowano dokumenty i podpisywano fikcyjne umowy grantowe.
Śledczy ustalili, że w ten sposób zalegalizowano ponad 37 milionów hrywien (ok. 1,28 mln dolarów w momencie popełnienia przestępstwa). Wśród podejrzanych są: były sekretarz stanu MSZ, były szef jego gabinetu (obecnie czynny dyplomata), doradca byłego ministra spraw zagranicznych oraz księgowa organizacji pozarządowej. Zarzuty obejmują m.in. oszustwo i pranie pieniędzy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że nie toleruje żadnych przejawów nielegalnej działalności, w tym korupcji. Resort zaznaczył, że ujawnienie procederu było możliwe m.in. dzięki wewnętrznemu audytowi oraz współpracy z organami ścigania. Ukraiński MSZ zapewnia, że nadal będzie wspierać śledztwo.