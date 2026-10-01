Korea prostuje słowa Trumpa o inwestycjach za miliardy

RMF24

Rząd Korei Południowej nie podjął jeszcze decyzji ws. inwestycji w projekty na Alasce – przekazał w czwartek minister przemysłu Kim Dzong Kwan. Jak podała agencja Yonhap, jego słowa są odpowiedzią na środowe deklaracje prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące szerokiego pakietu południowokoreańskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych.

Projekt na Alasce nie zostanie zrealizowany, jeśli nie będzie miał komercyjnego uzasadnienia, co do tego Korea i Stany Zjednoczone zajmują wspólne stanowisko – wyjaśnił minister handlu, przemysłu i energii.

Kim Dzong Kwan poinformował, że przekazał zdecydowany sprzeciw amerykańskiemu sekretarzowi handlu Howardowi Lutnickowi. Chodziło o przedstawianie przez administrację USA konkretnych ustaleń bez wcześniejszego porozumienia z Seulem.

Donald Trump ogłosił w środę „kolosalny pakiet inwestycji”. Według tej zapowiedzi Korea Południowa miałaby przeznaczyć blisko 200 mld dolarów na amerykańskie przedsięwzięcia energetyczne. Wśród nich wymieniono ponad 50 mld dolarów na terminal LNG na Alasce, 120 mld dolarów na osiem elektrowni atomowych oraz 22 mld dolarów na elektrownię gazową w Teksasie. W zamian USA miałyby obniżyć cła na południowokoreańskie towary do 15 proc.

Szef resortu przemysłu zakwestionował jednak przedstawione kwoty. Wyjaśnił, że dotychczasowe uzgodnienia dotyczą jedynie rozpoczęcia analiz dotyczących projektu na Alasce.

Wszystko, co uzgodniły oba kraje w związku z projektem na Alasce, to trzy zdania w dokumencie – podkreślił, dodając, że liczby czy kategoryczne sformułowania, które zostały użyte przez USA, „wykraczają daleko poza to, co zostało uzgodnione”.

Ostrożniej do sprawy odniosło się południowokoreańskie ministerstwo spraw zagranicznych. Resort wyraził nadzieję, że zapowiedź pakietu inwestycyjnego pomoże przyspieszyć rozmowy dotyczące bezpieczeństwa. Seul zabiega w nich m.in. o możliwość wzbogacania uranu oraz zgodę na budowę okrętów podwodnych o napędzie atomowym.