Korea Północna wystrzeliła w czwartek rakietę balistyczną ze swojego wschodniego wybrzeża - poinformowało wojsko Korei Południowej.

Zdjęcie ilustracyjne / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

To już czwarty od niedzieli test pocisków, jaki przeprowadził Pjongjang.



Wcześniej w czwartek wiceprezydent USA Kamala Harris, która przyjechała z wizytą do Korei Południowej, oświadczyła, że Korea Północna destabilizuje region, przeprowadzając testy rakietowe. Powiedziała również, że Stany Zjednoczone chciałyby, aby na Półwyspie Koreańskim zapanował pokój, a Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) nie stanowiła już więcej zagrożenia.



Według wywiadu południowokoreańskiego Korea Północna zamierza przeprowadzić w terminie od 16 października do 7 listopada swoją pierwszą próbę nuklearną od 2017 roku.