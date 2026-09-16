Kontrowersyjna reklama z udziałem Sydney Sweeney. „To policzek wymierzony każdej kobiecie”

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Nowa kampania reklamowa z udziałem Sydney Sweeney wywołała prawdziwą burzę w internecie i środowisku sportowym. Aktorka pojawiła się w odważnej reklamie aplikacji do zakładów bukmacherskich Novig, w której wystąpiła niemal nago. Spot spotkał się z ostrą krytyką ze strony sportsmenek, olimpijek oraz szerokiego grona internautów. „To policzek wymierzony każdej kobiecie, która poświęciła swoje życie doskonaleniu sportowych umiejętności" – napisała na Instagramie australijska pływaczka, czterokrotna mistrzyni olimpijska Ariarne Titmus.

Sydney Sweeney, jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek młodego pokolenia, ponownie znalazła się w centrum medialnej burzy. Tym razem powodem jest jej udział w kampanii reklamowej aplikacji Novig, zajmującej się zakładami sportowymi. W spocie, który szybko stał się viralem, Sweeney pozuje niemal nago, zasłaniając się jedynie sprzętem sportowym. Przekaz reklamowy miał, według aktorki, „skupić się wyłącznie na sporcie”, jednak odbiór społeczny okazał się zupełnie inny.

Fala krytyki ze strony sportsmenek

Najostrzejsze słowa krytyki popłynęły ze strony kobiet związanych ze sportem zawodowym. Australijska pływaczka, czterokrotna mistrzyni olimpijska Ariarne Titmus, nie kryła oburzenia. „To policzek wymierzony każdej kobiecie, która poświęciła swoje życie doskonaleniu sportowych umiejętności” – napisała na Instagramie. Jej zdaniem, reklama nie tylko seksualizuje kobiece ciało, ale także deprecjonuje prawdziwe wartości sportu, takie jak praca zespołowa, poświęcenie i dążenie do doskonałości.

Podobne stanowisko zajęła australijska mistrzyni świata w boksie Skye Nicolson, która podkreśliła, że istnieje ogromna różnica między byciem atrakcyjną dzięki uprawianiu sportu a wykorzystywaniem seksualności do sprzedaży sportu. Kanadyjska narciarka Cassidy Gray, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, określiła działania Sweeney jako „idiotyczne” i „bezsensowne”, zwracając uwagę na problem braku równości i poważnego traktowania kobiet w sporcie.

Głos środowisk sportowych i społecznych

Kampania Novig wywołała również reakcję organizacji wspierających kobiety w sporcie. The Female Athlete Project, zrzeszający sportsmenki z całego świata, wydało oświadczenie, w którym skrytykowano reklamę za utrwalanie mizoginistycznych stereotypów i traktowanie kobiecego ciała jako towaru.

„Nie mamy pewności, czy Novig albo Sydney Sweeney i jej zespół PR-owy kiedykolwiek oglądali sport. Ale szczerze mówiąc – wow. To niesamowite, że udało im się upchnąć tyle mizoginii w zaledwie 40 sekundach. Sport od dawna traktuje ciała kobiet jak towar, a taka przedmiotowość w żaden sposób nie wspiera prawdziwych kobiet uprawiających sport” – napisała organizacja w mediach społecznościowych.

Brytyjska lekkoatletka Amy Hunt, w rozmowie z mediami, podkreśliła, że takie reklamy mogą zniechęcać młode dziewczyny do uprawiania sportu. Chcemy pokazywać, że sport to przede wszystkim siła, wytrwałość i pasja, a nie wygląd – mówiła. Przypomniała też, że aż 64 procent nastolatek rezygnuje z aktywności fizycznej przed ukończeniem 16. roku życia, często właśnie z powodu presji dotyczącej wyglądu.

Sport nie zawsze wygląda ładnie, a właśnie to jest kluczem do osiągnięcia poziomu, na którym się znajdujemy. Pokazuje ludziom, że dążenie do ambitnych celów i próba wejścia do elity to coś wspaniałego – że warto chcieć stać się najlepszą wersją samego siebie. A to nie zawsze wygląda atrakcyjnie czy przyjemnie. Czasami wiąże się to z wymiotowaniem w kącie bieżni; zdarzały mi się w tym roku treningi, po których płakałam – dodała.

Internet podzielony

Choć większość głosów w sieci była krytyczna, nie zabrakło także obrońców Sydney Sweeney. Część internautów zwracała uwagę, że aktorka ma prawo decydować o swoim wizerunku, a odpowiedzialność za przekaz powinna spoczywać na agencji reklamowej i firmie, która zleciła kampanię. Pojawiły się też głosy, że podobne kontrowersje nie pojawiłyby się, gdyby w reklamie wystąpiła inna znana kobieta lub gdyby aktorka miała inną sylwetkę.

Sama Sweeney, odpowiadając na krytykę, opublikowała na swoim Instagramie okładki magazynu ESPN The Body Issue, na których sportowcy – w tym Serena Williams, Ronda Rousey czy Megan Rapinoe – pozują nago, podkreślając siłę i naturalność sportowego ciała. Jednak ten gest nie przekonał wszystkich – ponad 200 tysięcy osób przestało obserwować aktorkę w mediach społecznościowych.