Kontrowersyjna funkcja Facebooka. Meta musi zapłacić gigantyczną karę

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Włoski urząd ochrony danych osobowych nałożył na Meta Platforms karę w wysokości 805 milionów euro za nielegalny dostęp do zdjęć i nagrań użytkowników Androida.

W sobotę włoski urząd ochrony danych osobowych poinformował o nałożeniu kary na Meta Platforms – właściciela serwisów Facebook i Instagram oraz komunikatorów WhatsApp czy Messenger. Amerykański gigant technologiczny musi zapłacić grzywnę w wysokości 805 milionów euro. Powód? Uzyskiwanie dostępu do zdjęć i nagrań użytkowników systemu Android bez ich wiedzy i zgody.

Kontrowersyjna funkcja Facebooka

Jak wyjaśnia urząd, Meta miała możliwość przeglądania prywatnych materiałów użytkowników dzięki funkcji aplikacji Facebook, która sugerowała treści z galerii do opublikowania. Problem w tym, że użytkownicy nie byli o tym odpowiednio informowani, ani nie wyrazili zgody na taki dostęp.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w 2025 roku i – jak podkreśla agencja Reutera – nie dotyczyło wykorzystania tych treści do szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Meta stanowczo zaprzeczyła, by stosowała takie praktyki.

Nakaz wyłączenia funkcji i dalsze kontrole

Włoski urząd nakazał Meta Platforms domyślne wyłączenie kontrowersyjnej funkcji w ciągu 60 dni oraz uzyskanie wyraźnej zgody użytkowników na jej ewentualne uruchomienie. To jednak nie koniec problemów amerykańskiego giganta – urząd zapowiedział, że osobno oceni nową funkcję, wprowadzoną w 2026 roku, która umożliwia przetwarzanie treści z galerii użytkowników w chmurze.

Meta pod presją

To nie pierwszy raz, gdy Meta Platforms mierzy się z zarzutami dotyczącymi ochrony prywatności. Firma Marka Zuckerberga od lat znajduje się pod lupą europejskich regulatorów, którzy coraz częściej nakładają na nią wysokie kary za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.