Wiosna, szczególnie maj, to czas przyjęć komunijnych. Co warto wybrać na prezent dla dziecka na taką okazję? Jedną z możliwości jest konsola do gier. Na rynku dostępnych jest wiele interesujących modeli. Podpowiadamy, na które modele warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji o zakupie.

Konsola jako prezent na komunię

Jednym z prezentów, na który często decydują się bliscy dziecka, jest konsola do gier. Odpowiedni sprzęt jest gwarancją dostarczania rozrywki na długie lata. Na rynku dostępnych jest wiele propozycji gier, dzięki czemu możemy dopasować odpowiednie tytuły pod zainteresowania dziecka - znajdziemy gry zarówno przygodowe, familijne, platformowe, logiczne... możliwości są niemal nieograniczone. Dzisiejsza technologia pozwala też dostarczyć mnóstwa wrażeń wizualnych dzięki zaawansowanym silnikom graficznym. Jaka konsola będzie dobrym wyborem na prezent na komunię dla dziecka?

Jaką konsolę wybrać?

Jeżeli mówimy o konsolach do gier, warto zwrócić uwagę na takie marki jak: Sony, Microsoft czy Nintendo. Marka Sony jest znana ze swojego PlayStation, które w najnowszej konfiguracji może poszczycić się solidnym silnikiem graficznym i bardzo pojemnym dyskiem. Na krok nie odstępuje mu Xbox od Microsoft - to urządzenie o błyskawicznym działaniu, ze świetnym obrazem i technologią dźwięku przestrzennego. Natomiast flagowy produkt Nintendo to urządzenie umożliwiające grę zarówno w pojedynkę, jak i większą grupą znajomych. Jego niewątpliwą zaletą jest mobilność, ponieważ jest najmniejszą rozmiarowo konsolą w porównaniu do konkurencji. Przyjrzyjmy się dokładniej trzem dominującym na rynku konsolom.

Sony PlayStation 5 D Chassis

PlayStation 5 D Chassis to propozycja marki Sony, która szczyci się wykorzystywaniem innowacyjnych technologii w swoich konsolach. Ten produkt jest ponad 30% mniejszy i nawet 24% lżejszy od poprzednich modeli, dzięki czemu jest znacznie bardziej mobilna, a jej przenoszenie jest łatwiejsze. Co warto podkreślić, pomimo wspomnianej optymalizacji urządzenie zachowuje świetne parametry techniczne! Urządzenie obsługuje technologię 4K i HDR, co przy częstotliwości odświeżania 120 Hz i technice ray tracing daje niezwykłe wrażenia wizualne. Konsola wykorzystuje też Tempest 3D AudioTech, czyli trójwymiarowe brzmienie dźwięku, dzięki któremu oddaje otoczenie gier jeszcze bardziej realistycznie i precyzyjnie. Dużą zaletą Sony PlayStation 5 D Chassis jest wbudowany dysk SSD z 1 TB pamięci. Zapewnia on płynność i prędkość działania i możliwość cieszenia się wieloma tytułami gier. W tym modelu dodano napęd Blu-ray, który jest łatwy w montażu i demontażu, rozszerzając tym samym możliwości produktu.

Xbox Series X

To obecnie najmocniejsza konsola z całej serii Xbox. Uwagę zwraca przede wszystkim niesamowita grafika, za którą odpowiada 12 teraflopów mocy obliczeniowej. Urządzenie obsługuje obraz w jakości 4K i korzysta z technologii Xbox Velocity Architecture, która pozwala cieszyć się rozgrywką z szybkością 120 klatek na sekundę. Dodatkowo konsola wyposażona jest w niestandardowy dysk SSD o pojemności 1 TB, który z łatwością pomieści wiele gier - firma Microsoft zadbała o to, aby liczba tytułów była naprawdę ogromna. Użytkownicy mają możliwość wykupienia abonamentu Game Pass, dzięki któremu zyskają dostęp do ponad 100 gier jak np. "Forza Horizon 5", "Minecraft" czy "Fifa 23". Moc wrażeń zapewnia też dźwięk przestrzenny 3D, który pozwoli graczowi jeszcze lepiej wczuć się w inny świat. Ciekawym rozwiązaniem Xbox Series X jest również technologia pozwalająca na natychmiastowe wznawianie gry bez konieczności oczekiwania na ładowanie czy ponowne uruchamianie. To jeszcze bardziej zwiększa poziom wygody użytkowania.

Nintendo Switch OLED

To kolejna, udoskonalona wersja konsoli Nintendo Switch. Wyposażona w 7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1280x720 px o znacznie cieńszej ramce. Wyświetlacz gwarantuje najwyższe doznania wizualne - kiedy w przypadku LCD mówimy o podświetleniu, tak tutaj światło emituje każdy pojedynczy piksel. O płynność obrazu dba również zmodyfikowany procesor NVIDIA Tegra max 1 GHz. Ciekawą opcją jest regulowana podstawka i możliwość korzystania z konsoli bez konieczności podłączenia do zasilania. Długi czas rozgrywki zapewnia z kolei bardzo wytrzymały akumulator o pojemności 4310 mAh. Czas pracy waha się od 4,5 do 9 godzin, a urządzenie ładujemy przez port USB-C.

Grać możemy dzięki kontrolerom Joy-Con, które mają kilka możliwości ustawień. Możemy używać ich albo niezależnie od siebie, albo razem, jako jeden kontroler. Dostępna jest też opcja korzystania z nich w trybie przenośnym, co przydaje się przy spotkaniach z przyjaciółmi. Jeśli chodzi o same gry, do Nintendo Swich OLED kupujemy w formie kartridży. Producent dba o to, aby dostępne były cieszące się dużą popularnością, absolutnie kultowe tytuły, np. "Pokémon" czy "Mario". Oferują one rozgrywki od jednej osoby, do nawet opcji 4 na 4. Konsola posiada dwa głośniki stereo i oferuje możliwość podłączenia słuchawek - do dyspozycji użytkownika jest czterobiegunowy port audio 3,5 mm. Do tego dochodzi imponująca pamięć wewnętrzna - 65 GB z możliwością dokupienia dodatkowego miejsca w postaci karty microSD.

