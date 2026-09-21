Koniec z burkami i limity dla obcokrajowców. Giorgia Meloni chce dużych zmian we włoskiej edukacji

RMF24

Zakaz zakrywania twarzy w szkołach i ograniczenie liczby uczniów z zagranicy w klasach – to najnowsze zmiany, jakie we włoskiej edukacji chce wprowadzić Giorgia Meloni. Szefowa rządu na organizowanym dla młodzieżówki partii Bracia Włosi wydarzeniu wskazała, że uczniowie we Włoszech muszą znać język włoski.

W czasie wystąpienia Meloni skupiła się na integracji migrantów, których ze względu na położenie, do Włoch przybywa ogromna liczba. Problem asymilacji osób przybywających z krajów, gdzie dominuje islam jest kwestią, którą od lat próbują rozwiązać politycy. Spory o symbole religijne, kulturę, przyznawanie obywatelstwa czy założenia polityki migracyjnej polaryzują opinię publiczną - podaje Reuters.

Meloni ogłosiła, że wkrótce na posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przedstawiony projekt ustawy, który prawnie ustali maksymalną liczbę uczniów z zagranicy w klasach. Projekt ten nakłada również na rodziców uczniów zagranicznych, którzy borykają się z poważnymi trudnościami w integracji z systemem szkolnym, obowiązek nauki języka włoskiego oraz zakazuje noszenia burek i nikabu w szkołach – stwierdziła Meloni podczas corocznego spotkania młodzieżówki partii.

Problemem zbyt dużo dzieci

Premier Włoch zwracała uwagę, że jeśli w klasie jest tylko jedno dziecko, które nie rozumie języka włoskiego, to z czasem, dzięki pomocy nauczycieli i kolegów, nauczy się włoskiego i zintegruje z klasą. Jeśli jednak liczba dzieci, które nie rozumieją tego języka, stanie się duża – a nawet stanowi większość – to nie jest już integracja, lecz zaniedbanie – zaznaczyła. Szefowa włoskiego rządu nie sprecyzowała, jaka byłaby maksymalna liczba uczniów zagranicznych w klasie.

Według danych instytucji badawczej Fondazione ISMU uczniowie niebędący obywatelami Włoch stanowią 11,6 proc. uczniów zapisanych do włoskich szkół – czyli prawie 12 na 100 uczniów.

Do szkoły trzeba chodzić z odkrytą twarzą, a we Włoszech nikt, w imię prawdziwej lub rzekomej tradycji, nie może decydować, że młoda kobieta musi się zakrywać – powiedziała Meloni.