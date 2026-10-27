Koniec z AI. Trump zakaże używania terminu „sztuczna inteligencja”

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Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce „oficjalnie” zakaże używania terminu „sztuczna inteligencja” i skrótu AI. Prezydent już wcześniej podpisał dekret o używaniu nazwy „superinteligencja” i skrótu SI w oficjalnych dokumentach.

Donald Trump napisał o tym na swojej platformie Truth Social.

„Kiedy 'The Wall Street Journal' zacznie nazywać Sztuczną Inteligencję (AI) - co jest bardzo niestosowną i nieprecyzyjną nazwą - SI (Superinteligencją), nazwą, której używa lub wkrótce będzie używać praktycznie każdy?” – brzmi pierwsze zdanie wpisu prezydenta USA na Truth Social.

Kluczowe jest zdanie po nim następujące.

„Wkrótce oficjalnie ZAKAZUJEMY używania terminu 'AI/Sztuczna Inteligencja' we wszystkich stosownych dokumentach i wszędzie indziej z powodu jego nieprecyzyjności” - zapowiedział Trump.

Jeszcze we wrześniu Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące używanie terminu SI (Superinteligencja) w oficjalnych rządowych dokumentach zamiast powszechnego na całym świecie AI (sztuczna inteligencja - z ang. Artificial Intelligence).

Podpisane przez niego oraz szefów firm technologicznych porozumienie o dobrowolnych kontrolach sztucznej inteligencji nosiło tytuł „Porozumienia z Białego Domu o Superinteligencji”.

Trump twierdzi, że nazwa źle oddaje charakter technologii, a przymiotnik „sztuczna” umniejsza.

O nowej nazwie zdecydował po zorganizowaniu internetowej sondy na swojej platformie społecznościowej. „Superinteligencja” wygrała w niej z „wyższą inteligencją” i „ekstremalną inteligencją”.

Prezydent zapowiedział też, że zacznie nazywać media nazwą „artificial news” („sztuczne wiadomości”) zamiast poprzedniego przezwiska „fake news”, choć od tego czasu używał obu tych określeń.