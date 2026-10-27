Koniec z AI. Trump zakaże używania terminu „sztuczna inteligencja”

Donald Trump napisał o tym na swojej platformie Truth Social.
„Kiedy 'The Wall Street Journal' zacznie nazywać Sztuczną Inteligencję (AI) - co jest bardzo niestosowną i nieprecyzyjną nazwą - SI (Superinteligencją), nazwą, której używa lub wkrótce będzie używać praktycznie każdy?” – brzmi pierwsze zdanie wpisu prezydenta USA na Truth Social.
Kluczowe jest zdanie po nim następujące.
„Wkrótce oficjalnie ZAKAZUJEMY używania terminu 'AI/Sztuczna Inteligencja' we wszystkich stosownych dokumentach i wszędzie indziej z powodu jego nieprecyzyjności” - zapowiedział Trump.
Jeszcze we wrześniu Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące używanie terminu SI (Superinteligencja) w oficjalnych rządowych dokumentach zamiast powszechnego na całym świecie AI (sztuczna inteligencja - z ang. Artificial Intelligence).
Podpisane przez niego oraz szefów firm technologicznych porozumienie o dobrowolnych kontrolach sztucznej inteligencji nosiło tytuł „Porozumienia z Białego Domu o Superinteligencji”.
Trump twierdzi, że nazwa źle oddaje charakter technologii, a przymiotnik „sztuczna” umniejsza.
O nowej nazwie zdecydował po zorganizowaniu internetowej sondy na swojej platformie społecznościowej. „Superinteligencja” wygrała w niej z „wyższą inteligencją” i „ekstremalną inteligencją”.
Prezydent zapowiedział też, że zacznie nazywać media nazwą „artificial news” („sztuczne wiadomości”) zamiast poprzedniego przezwiska „fake news”, choć od tego czasu używał obu tych określeń.