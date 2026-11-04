Koniec wielkiej ucieczki. Skazany na dożywocie morderca wraca do więzienia

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Amerykańskie służby schwytały 28-letniego Jacoba Allena Morleya. Skazany na dożywocie morderca uciekł z więzienia w Tennessee ponad tydzień temu. Za informacje, prowadzące do jego aresztowania, władze oferowały 15 tys. dolarów. Biuro śledcze nie ujawnia, czy nagroda została wypłacona.

28-letni Jacob Allen Morley odsiadywał karę dożywotniego pozbawienia wolności w Northwest Correctional Complex w Tiptonville. Został skazany za zabójstwo swojego kolegi w 2022 roku.

Morley w niedzielę, 25 października, ubrany w więzienny uniform, sforsował ogrodzenie więzienia około godziny 23:30, a później ukradł pojazd z pobliskiej farmy, którym odjechał w nieznane. Jego ucieczka została zarejestrowana przez kamery monitoringu.

Rozpoczęła się obława.

Zdradziły go tablice rejestracyjne

Dzisiaj Biuro Śledcze Stanu Tennessee (TBI) ogłosiło, że Morley został zatrzymany po operacji, w którą zaangażowane były agencje lokalne, stanowe i federalne. TBI w swoim oświadczeniu poinformowało, że władze otrzymały informację, że Morley ukrywa się na terenie pewnej posiadłości w stanie Illinois, z której również skradziono ciężarówkę.

Trasę ciężarówki śledzono następnie za pomocą technologii automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych podczas jej podróży przez Missouri.

Morley został zatrzymany przez stanową policję drogową Missouri. „Bez incydentów”, jak pokreślono w komunikacie. Stało się to w hrabstwie Carroll we wtorek o godzinie 11:34 czasu lokalnego.

W pojeździe znaleziono również trzy sztuki broni palnej, które wcześniej zgłoszono jako skradzione – poinformowało TBI.

Zdjęcia opublikowane przez Biuro Śledcze Stanu Tennessee pokazują Morleya skutego kajdankami i wyprowadzanego przez funkcjonariuszy z pola.

Policja drogowa stanu Missouri poinformowała, że ​​w obławie brali udział funkcjonariusze policji z Kansas City, Independence, FBI, US Marshals Service i Homeland Security Investigations.

Co z nagrodą?

Po ucieczce Morley trafił na listę osób najbardziej poszukiwanych przez TBI, a Departament Więziennictwa Tennessee (TDOC) zaoferował nagrodę w wysokości 2,5 tys. dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania. Potem wysokość nagrody została podniesiona do 15 tys. dolarów.

TBI nie ujawniło, czy nagroda została wypłacona.

Ciało kolegi ukryte pod domem

Morley został skazany za morderstwo pierwszego stopnia w związku ze śmiercią swojego kolegi Cody'ego Birchfielda w 2022 roku. Wyrok zapadł w czerwcu 2025 roku.

Jak wynika z dokumentów sądowych hrabstwa Carter, do których dotarła BBC, ciało Birchfielda znaleziono w metalowej skrzyni pod domem Morleya.

Birchfield zmarł „w wyniku rany postrzałowej w tył głowy”. Łuski nabojów pasowały do ​​broni znalezionej w domu Morleya.

Oprócz morderstwa, Morley został skazany również za wandalizm, manipulowanie dowodami, włamanie z użyciem przemocy i uchylanie się od aresztowania.

To nie pierwszy policyjny pościg na koncie Morleya. Jego aresztowanie w 2022 roku nastąpiło również po obławie - mężczyzna przekroczył wówczas granice stanowe i dotarł do Karoliny Północnej.