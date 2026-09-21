Koniec kontrowersyjnego zakazu. Świadkowie Jehowy ogłaszają ogromną zmianę

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Ogromne zmiany u świadków Jehowy. Budzące od lat ogromne kontrowersje wytyczne dotyczące transfuzji i oddawania krwi wśród wyznawców tej wiary ulegną zmianie. Ciało Kierownicze Świadków Jehowy ogłosiło, że członkowie wspólnoty będą mogli podejmować decyzje w tej sprawie „zgodnie z własnym sumieniem”.

Temat zakazu transfuzji i oddawania krwi przez wyznawców świadków Jehowy budził spore kontrowersje.

W przeszłości zdarzało się, że ortodoksyjnie podejście do tej kwestii kończyło się tragedią. Brytyjski dziennik „Daily Mail” w 2007 roku opisał historię 22-letniej kobiety, która zmarła po tym, jak urodziła bliźniaki. Odmówiła bowiem transfuzji, która mogłaby uratować jej życie. 22-letnia kobieta, mimo próśb lekarzy, swojej decyzji nie zmieniła. Osierociła dwójkę dzieci.

Zakaz poddawania się zabiegowi transfuzji krwi, który od lat obowiązywał w tej społeczności, zostanie jednak złagodzony. Decyzję w tej sprawie podjęło Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, czyli najwyższa władza wyznaniowa. Przekazali oni, że świadkowie Jehowy mogą otrzymywać produkty pochodzące z krwi oddanej przez inne osoby.

Doprecyzowali, że w grę wchodzą cztery główne składniki krwi pełnej: osocze, płytki krwi oraz czerwone i białe krwinki. Od teraz decyzja w tej kwestii będzie należała do każdego świadka Jehowy. Jednocześnie jednak Ciało Kierownicze utrzymało zakaz transfuzji pełnej krwi.

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie oddają krwi?

Organizacja za pośrednictwem strony internetowej tłumaczy, skąd w społeczności Świadków Jehowy tak radykalna postawa dotycząca transfuzji i oddawania krwi.

„Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie można znaleźć wyraźne nakazy, by powstrzymywać się od krwi. Ponadto według Boga krew wyobraża życie. Tak więc wystrzegamy się przyjmowania krwi nie tylko dlatego, że chcemy być posłuszni Bogu, ale także dlatego, że respektujemy Go jako Dawcę życia" - tłumaczą.