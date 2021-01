W Waszyngtonie wznowiono posiedzenie Kongresu. Liczone są głosy elektorskie z kolejnych stanów. "Nie wygraliście, przemoc nigdy nie wygrywa, wygrywa wolność" - oświadczył wiceprezydent USA Mike Pence. "Senat USA nie zostanie zastraszony" - ocenił natomiast lider republikańskiej większości w tej izbie Mitch McConnell.

Wiceprezydent USA Mike Pence. / ERIN SCHAFF / PAP/EPA

W nocy po godzinie 2 (czasu polskiego - przyp. RMF FM) Kongres wznowił liczenie głosów elektorskich. Wcześniej zostało ono przerwane, bo tłum zwolenników Donalda Trumpa wtargnął do Kapitolu.

Udało się zabezpieczyć obrady. Kapitol jest bezpieczny. Potępiamy agresję i opłakujemy krew przelaną w tych świętych murach. Tym, którzy wtargnęli dziś w te historyczne mury, mówimy: nie wygraliście. Przemoc nigdy nie zatriumfuje - powiedział na wstępie obrad wiceprezydent USA Mike Pence.



Źródło z otoczenia Pence'a poinformowało, że wiceprezydentowi zaoferowano opuszczenie Kongresu, ale ten odmówił i przez cały czas przebywał na Kapitolu.

Tłum wyborców Donalda Trumpa wdarł się w środę do Kapitolu krótko po przemówieniu prezydenta USA. W jego trakcie Trump ogłosił, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane i że to on jest faktycznym zwycięzcą.

Podczas starć padły strzały. Śmiertelnie postrzelona została kobieta.

Od północy polskiego czasu w Waszyngtonie obowiązuje godzina policyjna.