Kolumna migrantów zmierza w stronę USA. Trump grozi Meksykowi

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Prezydent USA Donald Trump zagroził podwojeniem ceł na towary z Meksyku, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają grupy migrantów zmierzających w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Grupa około 1500 migrantów wyruszyła z miasta Tapachula na południu Meksyku. Liczą, że po zwycięstwie demokratów w wyborach do Kongresu, łatwiej im będzie dostać się do USA i zalegalizować tam pobyt.

Marsz na północ

Amerykańskie media i platformy społecznościowe zalały filmy pokazujące marsz kolumny migrantów z południa Meksyku w stronę granicy z USA. Reuters pisze o 1,5 tys. uczestników, wedle innych doniesień grupa liczy 2 tysiące osób.

Wiadomo, że są to głównie mieszkańcy państw Ameryki Środkowej, którzy we wtorek wyruszyli z meksykańskiego miasta Tapachula, położonego przy granicy z Gwatemalą.

Migranci liczą na to, że zwycięstwo Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach do Kongresu może otworzyć im nowe możliwości legalnego pobytu i pracy w USA - ocenia Reuters.

Groźby Trumpa

W czwartek na doniesienie z Meksyku zareagował prezydent USA Donald Trump, grożąc swemu południowemu sąsiadowi podwojeniem ceł na towary.

„Nie zostaną przyjęci! MEKSYK MUSI ICH ZATRZYMAĆ NATYCHMIAST, a jeśli tego nie zrobi, cła na Meksyk zostaną NATYCHMIAST PODWOJONE” - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Dodał, że o jego stanowisku zostały poinformowane władze Meksyku, dotychczasowy gubernator Teksasu, nowo wybrany gubernator Teksasu, straż graniczna oraz agencja imigracyjna ICE.

„Nie będzie żadnej taryfy ulgowej!” – podkreślił Trump.

„Wykorzystamy wszystkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych granic” – napisał w mediach społecznościowych sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Markwayne Mullin. „Ta karawana nielegalnych migrantów NIE zostanie wpuszczona do naszego kraju. Kropka”.

Meksyk: Nie będzie żadnych aktów represji

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum, odnosząc się do słów Trumpa, zapewniła, że od czasu jego powrotu do władzy żadna karawana migrantów nie dotarła do granicy z USA. Jak dodała, uczestnicy obecnej grupy są informowani o niewielkich szansach na wjazd do Stanów Zjednoczonych, a władze Meksyku dążą do odesłania ich do krajów pochodzenia.

Nie będzie żadnych aktów represji – dodał Sheinbaum.

Lokalne media poinformowały, że władze południowego stanu Chiapas zawróciły migrantów, którzy próbowali dołączyć do grupy w tym tygodniu.

Groźba podwojenia ceł pojawiła się w czasie negocjacji handlowych USA z Meksykiem i Kanadą, kilka miesięcy po decyzji Trumpa o nieprzedłużaniu obowiązywania dotychczasowej umowy handlowej między tymi trzema państwami.

Co dalej z polityką migracyjną Trumpa?

Surowa polityka imigracyjna administracji Trumpa w dużej mierze zatrzymała napływ migrantów przez południową granicę USA, w wyniku czego wiele meksykańskich schronisk dla migrantów jest obecnie pusta - zauważa Reuters.

Jestem pewien, że nowa gubernator będzie chciał zapewnić bezpieczeństwo na granicy Teksasu – powiedział Trump reporterom po wyborach połówkowych, mając na myśli nowo wybraną gubernator Teksasu, demokratkę Ginę Hinojosę (wynik wyborów zaskoczył wielu obserwatorów, Teksas od lat był stanem, w którym wygrywali republikanie).

Trump przyznał również, że program deportacyjny jego administracji, realizowany m.in. przez ICE, spotkał się z negatywną reakcją polityczną.

W niedzielę prezydent USA powiedział w programie CBS „60 Minutes”, że siły deportacyjne były „zbyt twarde” i że jest otwarty na zawarcie porozumienia imigracyjnego z demokratami po tym, jak przejmą oni kontrolę nad Kongresem.