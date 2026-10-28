Kolizja na morzu. Statek wycieczkowy zderzył się z kontenerowcami

RMF24

Dramatyczne chwile na wodach Bremerhaven. Statek wycieczkowy Mein Schiff 3 należący do TUI Cruises zderzył się podczas opuszczania portu z dwoma kontenerowcami. W wyniku wypadku doszło do poważnych uszkodzeń jednostek, a straty liczone są w milionach euro. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale rejs na Wyspy Kanaryjskie został odwołany.

Niedzielne popołudnie w niemieckim Bremerhaven zamieniło się w scenę rodem z filmu katastroficznego. Statek wycieczkowy Mein Schiff 3, na pokładzie którego znajdowało się ponad 2400 pasażerów i niemal 1000 członków załogi, opuszczał port, gdy nagły podmuch wiatru zepchnął go prosto na dwa zacumowane kontenerowce. Wśród nich był MSC Victorine, który ucierpiał najbardziej – jego burta została rozerwana na długości kilku metrów.

Milionowe straty, rejs odwołany

Według informacji przekazanych przez lokalną policję skutki zderzenia są poważne. Uszkodzone zostały nie tylko kadłuby statków, ale także szalupy ratunkowe i dźwigi na Mein Schiff 3. Straty szacowane są na miliony euro, a wszystkie trzy jednostki zostały objęte zakazem żeglugi do czasu przeprowadzenia napraw w stoczni. Na szczęście żadna z nich nie nabrała wody i nie doszło do wycieku substancji niebezpiecznych.

Planowany rejs na Wyspy Kanaryjskie został natychmiast odwołany. Rzecznik TUI Cruises zapewnił, że wszyscy pasażerowie otrzymają pełny zwrot kosztów podróży. Eksperci techniczni już rozpoczęli ocenę uszkodzeń, a statek zostanie przetransportowany do stoczni w celu naprawy.

Mimo dramatycznych okoliczności, policja podkreśla, że nikt nie odniósł obrażeń. Szybka reakcja załogi oraz wsparcie holowników pozwoliły uniknąć tragedii.