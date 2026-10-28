RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kolizja na morzu. Statek wycieczkowy zderzył się z kontenerowcami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (11:31)

Dramatyczne chwile na wodach Bremerhaven. Statek wycieczkowy Mein Schiff 3 należący do TUI Cruises zderzył się podczas opuszczania portu z dwoma kontenerowcami. W wyniku wypadku doszło do poważnych uszkodzeń jednostek, a straty liczone są w milionach euro. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale rejs na Wyspy Kanaryjskie został odwołany.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Kolizja na morzu. Statek wycieczkowy zderzył się z kontenerowcami
Mein Schiff 3 po kolizji /PAP/DPA

Niedzielne popołudnie w niemieckim Bremerhaven zamieniło się w scenę rodem z filmu katastroficznego. Statek wycieczkowy Mein Schiff 3, na pokładzie którego znajdowało się ponad 2400 pasażerów i niemal 1000 członków załogi, opuszczał port, gdy nagły podmuch wiatru zepchnął go prosto na dwa zacumowane kontenerowce. Wśród nich był MSC Victorine, który ucierpiał najbardziej – jego burta została rozerwana na długości kilku metrów.

Zobacz wpis na X

Milionowe straty, rejs odwołany

Według informacji przekazanych przez lokalną policję skutki zderzenia są poważne. Uszkodzone zostały nie tylko kadłuby statków, ale także szalupy ratunkowe i dźwigi na Mein Schiff 3. Straty szacowane są na miliony euro, a wszystkie trzy jednostki zostały objęte zakazem żeglugi do czasu przeprowadzenia napraw w stoczni. Na szczęście żadna z nich nie nabrała wody i nie doszło do wycieku substancji niebezpiecznych.

Zobacz wpis na X

Planowany rejs na Wyspy Kanaryjskie został natychmiast odwołany. Rzecznik TUI Cruises zapewnił, że wszyscy pasażerowie otrzymają pełny zwrot kosztów podróży. Eksperci techniczni już rozpoczęli ocenę uszkodzeń, a statek zostanie przetransportowany do stoczni w celu naprawy.

Mimo dramatycznych okoliczności, policja podkreśla, że nikt nie odniósł obrażeń. Szybka reakcja załogi oraz wsparcie holowników pozwoliły uniknąć tragedii.


Źródło: RMF24

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: