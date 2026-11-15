Kolejny zatrzymany ws. ludobójstwa w Rwandzie. Był dyrektorem ośrodka

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Belgijska prokuratura poinformowała w sobotę o zatrzymaniu 78-letniego mężczyzny, który ma być związany z ludobójstwem Tutsich w Rwandzie w 1994 roku. Podejrzany był wówczas dyrektorem ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami w Gatagarze, na południu kraju.

Śledczy podali jedynie inicjał zatrzymanego – „R.”. Belgijski portal Belgium News wskazuje, że chodzi o Jeana Baptiste'a R., który w 2005 roku uzyskał obywatelstwo Belgii.

Według informacji agencji AFP, 24 kwietnia 1994 roku bojówki Hutu miały – na polecenie ówczesnego dyrektora placówki – wyprowadzić z niej ukrywających się mężczyzn z grupy Tutsi, a następnie ich zabić.

Kolejny atak miał nastąpić 9 maja. Bojówkarze mieli wówczas zamordować następne osoby należące do społeczności Tutsi, przede wszystkim kobiety i dzieci. Prokuratura podejrzewa zatrzymanego także o udział w spotkaniach dotyczących przygotowań do ludobójstwa oraz o zmuszanie personelu i pacjentów do noszenia dokumentów określających ich przynależność etniczną.

Podejrzenia od ponad dwóch dekad

Jak podały belgijskie media, już ponad 20 lat temu organizacja African Rights zgromadziła relacje świadków obciążające mężczyznę. Jego nazwisko miało też trafić na rwandyjską listę osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie popełnione podczas ludobójstwa.

Co najmniej 800 tysięcy ofiar

Od kwietnia do lipca 1994 roku w Rwandzie zginęło co najmniej 800 tysięcy osób. Ofiarami byli głównie Tutsi, ale również Hutu sprzeciwiający się masowym mordom. Zbrodni dokonywały przede wszystkim bojówki ekstremistów Hutu, wspierane przez wojsko i ówczesne władze. Ludobójstwo było wynikiem wieloletnich napięć między większością Hutu a mniejszością Tutsi, podsycanych przez kolonialne podziały etniczne i walkę o władzę.

Belgijskie sądy mogą prowadzić sprawy dotyczące ludobójstwa na zasadzie jurysdykcji uniwersalnej. Według AFP w Belgii przeprowadzono dotąd siedem procesów związanych ze zbrodniami w Rwandzie; skazano w nich łącznie 12 osób.