Kolejny kraj walczy z pożarami. Niemal tysiąc strażaków w akcji

RMF24

Ogień trawi lasy i łąki w północnej części Portugalii. Do walki z żywiołem stanęło prawie tysiąc strażaków. Przez pożary - ze względów bezpieczeństwa - zamknięto jedną z autostrad. Sytuację utrudnia wiatr, który pomaga płomieniom szybko się przemieszczać. Najtrudniejsza sytuacja jest w dystrykcie Guarda, gdzie obrażenia odniosło co najmniej kilkanaście osób.

Pożary trawią północ Portugalii

Żywioł pustoszący lasy na wschodnich przedmieściach Guardy, z którym walczy blisko 700 strażaków, zajął kompleksy leśne w miejscowościach Castanheira, Rabaca i Amoreira.

Pożary w Portugalii/fot. MIGUEL PEREIRA DA SILVA / PAP/EPA

W związku z zagrożeniem dla kierowców tymczasowo zamknięta została autostrada A25 łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii.

Pożar w dystrykcie Guarda, który wybuchł w poniedziałek po południu w jednym z kompleksów leśnych, spowodował obrażenia co najmniej 12 osób.

Pożary w Portugalii/fot. MIGUEL PEREIRA DA SILVA / PAP/EPA

Susza, wiatr i upały utrudniają walkę z ogniem

Dwa inne duże pożary trawiły w nocy z wtorku na środę lasy i łąki przy północnej granicy z Hiszpanią: w gminach Valpacos oraz Ponte de Barca. Ten drugi pojawił się w jednym z lasów we wtorek krótko przed północą.

Pożary w Portugalii/fot. MIGUEL PEREIRA DA SILVA / PAP/EPA

Trudnością w walce z kilkunastoma szalejącymi w Portugalii pożarami jest duże wysuszenie terenu, ponad 30-stopniowe upały, a także porywisty wiatr, miejscami powodujący zmiany kierunku przesuwania się ognia.