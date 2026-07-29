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Kolejny kraj walczy z pożarami. Niemal tysiąc strażaków w akcji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (06:22)

Ogień trawi lasy i łąki w północnej części Portugalii. Do walki z żywiołem stanęło prawie tysiąc strażaków. Przez pożary - ze względów bezpieczeństwa - zamknięto jedną z autostrad. Sytuację utrudnia wiatr, który pomaga płomieniom szybko się przemieszczać. Najtrudniejsza sytuacja jest w dystrykcie Guarda, gdzie obrażenia odniosło co najmniej kilkanaście osób.

Kolejny kraj walczy z pożarami. Niemal tysiąc strażaków w akcji
Pożary w Portugalii/fot. MIGUEL PEREIRA DA SILVA /PAP/EPA
  • W północnej Portugalii trwa walka z licznymi pożarami lasów i łąk.
  • Do akcji gaśniczej skierowano prawie tysiąc strażaków.
  • Co utrudnia walkę z żywiołem?
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Pożary trawią północ Portugalii

Żywioł pustoszący lasy na wschodnich przedmieściach Guardy, z którym walczy blisko 700 strażaków, zajął kompleksy leśne w miejscowościach Castanheira, Rabaca i Amoreira.

W związku z zagrożeniem dla kierowców tymczasowo zamknięta została autostrada A25 łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii.

Pożar w dystrykcie Guarda, który wybuchł w poniedziałek po południu w jednym z kompleksów leśnych, spowodował obrażenia co najmniej 12 osób.

Susza, wiatr i upały utrudniają walkę z ogniem

Dwa inne duże pożary trawiły w nocy z wtorku na środę lasy i łąki przy północnej granicy z Hiszpanią: w gminach Valpacos oraz Ponte de Barca. Ten drugi pojawił się w jednym z lasów we wtorek krótko przed północą.

Trudnością w walce z kilkunastoma szalejącymi w Portugalii pożarami jest duże wysuszenie terenu, ponad 30-stopniowe upały, a także porywisty wiatr, miejscami powodujący zmiany kierunku przesuwania się ognia.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Portugalia pożary

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