Kolejny kraj walczy z pożarami. Niemal tysiąc strażaków w akcji

Pożary trawią północ Portugalii
Żywioł pustoszący lasy na wschodnich przedmieściach Guardy, z którym walczy blisko 700 strażaków, zajął kompleksy leśne w miejscowościach Castanheira, Rabaca i Amoreira.
W związku z zagrożeniem dla kierowców tymczasowo zamknięta została autostrada A25 łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii.
Pożar w dystrykcie Guarda, który wybuchł w poniedziałek po południu w jednym z kompleksów leśnych, spowodował obrażenia co najmniej 12 osób.
Susza, wiatr i upały utrudniają walkę z ogniem
Dwa inne duże pożary trawiły w nocy z wtorku na środę lasy i łąki przy północnej granicy z Hiszpanią: w gminach Valpacos oraz Ponte de Barca. Ten drugi pojawił się w jednym z lasów we wtorek krótko przed północą.
Trudnością w walce z kilkunastoma szalejącymi w Portugalii pożarami jest duże wysuszenie terenu, ponad 30-stopniowe upały, a także porywisty wiatr, miejscami powodujący zmiany kierunku przesuwania się ognia.