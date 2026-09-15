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Kolejny incydent z dronem w Niemczech. W pobliżu bazy Luftwaffe znaleziono szczątki bezzałogowca

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 września (21:22)

Niepokojące doniesienia z Dolnej Saksonii. Kilometr od bazy lotniczej Wunstorf, na północnym zachodzie Niemiec, znaleziono szczątki rozbitego drona. Na razie nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec. Sprawą już zajmują się niemieckie służby.

Kolejny incydent z dronem w Niemczech. W pobliżu bazy Luftwaffe znaleziono szczątki bezzałogowca
Zdjęcie ilustracyjne. /Shutterstock

W pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem niemieckie służby odnalazły szczątki rozbitego drona. Jak informuje dziennik „Bild”, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, bezzałogowiec rozbił się na terenie niezamieszkanym, co pozwoliło uniknąć zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Służby w akcji

Na miejscu wciąż pracują eksperci, którzy zabezpieczają teren i poszukują pozostałych części maszyny. Na razie nie udało się ustalić, do kogo należał dron ani w jakim celu znalazł się tak blisko strategicznej bazy wojskowej. Niemieckie służby podkreślają, że nie ma żadnych przesłanek wskazujących na bezpośrednie zagrożenie dla ludności.

Wcześniejsze incydenty

Przypomnijmy, że 1 września rząd Niemiec oficjalnie obarczył Rosję odpowiedzialnością za próbę zamachu na lotnisku w Lipsku. Wtedy to dron wyposażony w zapalnik i materiał wybuchowy został odnaleziony w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124. Na szczęście nie doszło do eksplozji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy
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