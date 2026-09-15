Kolejny incydent z dronem w Niemczech. W pobliżu bazy Luftwaffe znaleziono szczątki bezzałogowca

RMF24

Niepokojące doniesienia z Dolnej Saksonii. Kilometr od bazy lotniczej Wunstorf, na północnym zachodzie Niemiec, znaleziono szczątki rozbitego drona. Na razie nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec. Sprawą już zajmują się niemieckie służby.

W pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem niemieckie służby odnalazły szczątki rozbitego drona. Jak informuje dziennik „Bild”, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, bezzałogowiec rozbił się na terenie niezamieszkanym, co pozwoliło uniknąć zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Służby w akcji

Na miejscu wciąż pracują eksperci, którzy zabezpieczają teren i poszukują pozostałych części maszyny. Na razie nie udało się ustalić, do kogo należał dron ani w jakim celu znalazł się tak blisko strategicznej bazy wojskowej. Niemieckie służby podkreślają, że nie ma żadnych przesłanek wskazujących na bezpośrednie zagrożenie dla ludności.

Wcześniejsze incydenty

Przypomnijmy, że 1 września rząd Niemiec oficjalnie obarczył Rosję odpowiedzialnością za próbę zamachu na lotnisku w Lipsku. Wtedy to dron wyposażony w zapalnik i materiał wybuchowy został odnaleziony w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124. Na szczęście nie doszło do eksplozji.