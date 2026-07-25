Kolejny dron zestrzelony nad Rumunią. Rosyjski Shahed?

RMF24

Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało w sobotę rano o kolejnym incydencie z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. W ciągu ostatnich dwóch dni aż dwa drony naruszyły przestrzeń powietrzną kraju. Jak podkreślają władze, oba zostały skutecznie zneutralizowane przez siły powietrzne.

Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało w sobotę rano, że drugi dron, który w ciągu ostatnich dwóch dni naruszył przestrzeń powietrzną kraju, został zestrzelony przez pilota myśliwca F-16 nad niezamieszkanym obszarem.

„Kolejny dron, który nielegalnie naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną został dziś rano o godzinie 8.34 zestrzelony przez rumuńskie wojsko, 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe” w centralnej Rumunii - poinformował w mediach społecznościowych pełniący obowiązki ministra obrony Rumunii Radu-Dinel Miruta.

Dodał, że dron został wykryty przez radary w momencie wlotu w rumuńską przestrzeń powietrzną o godz. 8.22.

O incydencie napisał też na platformie X rumuński prezydent Nicușor Daniel Dan.

Kolejny taki incydent

Do podobnego incydentu doszło w Rumunii w piątek. Prezydent tego kraju Nicusor Dan przekazał wówczas, że że myśliwiec F-16 zestrzelił bezzałogowiec, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną.

Dan zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia drona, nie jest zamieszkany.

NATO potwierdziło w piątek informację o wtargnięciu drona i zwróciło uwagę, że wszczęto śledztwo, a Sojusz jest w stałym kontakcie z władzami rumuńskimi.

W komunikacie dodano, że Rumunia i inne państwa są w trakcie procesu zakupu naziemnych systemów przechwytujących.

Bukareszt „zakupił system antydronowy MEROPS, który został tak zaprojektowany, aby przechwytywać małe systemy bezzałogowe - napisano w oświadczeniu.

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii gen. Gheorghita Vlad ogłosił, że pilot myśliwca zidentyfikował bezzałogowca jako Shaheda. Jest to model drona wykorzystywany przez rosyjską armię do ataków na Ukrainę.

Drony w rumuńskiej przestrzeni powietrznej

Agencja AFP przypomniała w piątek, że wtargnięcia bezzałogowców w przestrzeń powietrzną Rumunii zdarzają się stosunkowo często, ale po raz pierwszy drona zestrzeliły rumuńskie siły powietrzne. W 2025 roku w Rumunii przyjęto prawo, które umożliwia zestrzeliwanie i przejmowanie bezzałogowców. Przepisy te zostały po raz pierwszy zastosowane w piątek.

Rumunia i Unia Europejska obarczają odpowiedzialnością za wtargnięcia dronów Rosję, która prowadzi wojnę napastniczą z Ukrainą.

Do jednego z najpoważniejszych incydentów tego typu w Rumunii doszło w nocy z 28 na 29 maja, kiedy dron przenoszący ładunek wybuchowy runął na dom mieszkalny w miejscowości Galati przy granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały wówczas ranne.