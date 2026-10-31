Kolejny ambasador RP składa rezygnację

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Paweł Soloch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Rumunii. Oznajmił, że w związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzi możliwości pełnienia funkcji.

„W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii” - poinformował Soloch, dodając, że swoją decyzję przekazał prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych.

Kolejna rezygnacja polskiego dyplomaty

Wcześniej w piątek Jakub Kumoch złożył rezygnację z funkcji ambasadora RP w Chinach i zwrócił się o odwołanie ze stanowiska. Decyzję uzasadnił sytuacją w kraju.

„Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie” – napisał.

Wpis ambasadora skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.

„Przyjmuję do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji. Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej” – napisał minister na platformie X.

Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił, że rezygnacja Kumocha jest związana – jak napisał – z „łamaniem prawa przez rząd D. Tuska i siłowym atakiem na Trybunał Konstytucyjny”.