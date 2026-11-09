Kolejne zadłużenie UE na rzecz Ukrainy. Bruksela szuka 45 mld euro

RMF24

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Będzie kolejne zadłużenie Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy. Bruksela szuka dodatkowych 45 miliardów euro dla Kijowa, ponad już uzgodnioną pożyczkę w wysokości 90 miliardów. Potrzeby Ukrainy okazały się większe, niż zakładano – przyznał unijny komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis. Dodatkowa luka finansowa na 2027 r. wynosi około 70 miliardów euro, a Unia chce pokryć dwie trzecie tej kwoty.

O tym, skąd wziąć pieniądze, rozmawiają dziś ministrowie finansów UE. Wyjątkowo uczestniczy w spotkaniu także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Na stole są dwa rozwiązania: wspólne zadłużenie Unii zabezpieczone jej budżetem albo wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Coraz bardziej prawdopodobny jest pierwszy wariant, czyli emisja kolejnych unijnych obligacji i przekazanie pozyskanych pieniędzy Ukrainie.

Polska należy do państw popierających wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Dombrovskis pytany, czy wspólne zadłużenie zabezpieczone rosyjskimi aktywami jest jedną z głównych opcji, odpowiedział: To oczywiście jedna z głównych opcji, które obecnie analizujemy i nad którymi pracujemy. Komisarz dodał, że jest "ostrożnym optymistą", jeśli chodzi o znalezienie dodatkowych pieniędzy.

Przeszkodą pozostaje Belgia. W depozycie Euroclear w Brukseli znajduje się około 185 miliardów euro rosyjskich aktywów. Belgia obawia się odpowiedzialności prawnej i finansowej za ich wykorzystanie i domaga się gwarancji pozostałych państw UE.

Równolegle Polska musi zdecydować do końca miesiąca, czy skorzysta z drugiego naboru programu SAFE. Do podziału jest 21,3 miliarda euro, ale minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że Warszawa nie podjęła jeszcze decyzji. Komisja Europejska naciska, by państwa uwzględniały w nowych projektach współpracę z Ukrainą i wspólną produkcję uzbrojenia.

Unijni przywódcy mają wrócić do sprawy finansowania Ukrainy na specjalnym szczycie 26 i 27 listopada.