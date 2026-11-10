Kolejne trzęsienie ziemi w regionie. Budynki zakołysały się w Gwatemali

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We wtorek u wybrzeży Gwatemali doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,6. Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w stolicy kraju, ale także w sąsiednich państwach.

We wtorek u wybrzeży Gwatemali zanotowano trzęsienie ziemi o sile 5,6 w skali Richtera.

Epicentrum znajdowało się 43 kilometry na południe od miasta Puerto San Jose, na głębokości 35 kilometrów.

Wstrząsy były wyraźnie odczuwalne w stolicy Gwatemali, gdzie zakołysały się budynki.

Wstrząsy były odczuwalne także w sąsiednim Salwadorze i Nikaragui.

Według informacji lokalnych władz, nie odnotowano dotychczas żadnych ofiar ani poważnych zniszczeń.

Doszło też do erupcji wulkanu Volcan de Fuego.

To kolejne trzęsienie ziemi w regionie – dzień wcześniej północne Peru nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 5,8, również bez doniesień o poszkodowanych. W październiku w Panamie silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7.