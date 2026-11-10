Kolejne trzęsienie ziemi w regionie. Budynki zakołysały się w Gwatemali

We wtorek u wybrzeży Gwatemali zanotowano trzęsienie ziemi o sile 5,6 w skali Richtera.
Epicentrum znajdowało się 43 kilometry na południe od miasta Puerto San Jose, na głębokości 35 kilometrów.
Wstrząsy były wyraźnie odczuwalne w stolicy Gwatemali, gdzie zakołysały się budynki.
Wstrząsy były odczuwalne także w sąsiednim Salwadorze i Nikaragui.
Według informacji lokalnych władz, nie odnotowano dotychczas żadnych ofiar ani poważnych zniszczeń.
Doszło też do erupcji wulkanu Volcan de Fuego.
To kolejne trzęsienie ziemi w regionie – dzień wcześniej północne Peru nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 5,8, również bez doniesień o poszkodowanych. W październiku w Panamie silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7.