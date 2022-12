Hiszpańskie służby znalazły przesyłkę z bombą, która została wysłana do jednego z budynków bazy lotniczej – potwierdza ministerstwo spraw wewnętrznych Hiszpanii. Wczoraj w ambasadzie Ukrainy w Madrycie eksplodował list zaadresowany do ambasadora. Przesyłka z materiałami wybuchowymi przyszła też do hiszpańskiej firmy zbrojeniowej w Saragossie.

Zdjęcie ilustracyjne / Chema Moya / PAP/EPA Podejrzana przesyłka została wysłana do bazy lotniczej Torrejon de Ardoz, która znajduje się pod Madrytem. Po zeskanowaniu koperty ochrona sił powietrznych ustaliła, że w środku znajduje się "mechanizm". Trwają dalsze analizy. Dziennik "El Mundo" podaje, że hiszpańska policja bada wszystkie trzy przesyłki, aby ustalić ich pochodzenie i to, czy sprawy są ze sobą powiązanie. Hiszpańskie służby wywiadowcze obawiają się, że z dnia na dzień liczba przesyłek z materiałami wybuchowymi wysyłanych do różnych instytucji będzie wzrastać. "El Mundo" dodaje, że w Torrejon de Ardoz są też tereny, które są użytkowane przez NATO. Eksplozja w ambasadzie Ukrainy Zobacz również: Do hiszpańskiej firmy zbrojeniowej przyszła bomba w liście Wczoraj po południu pracownik ambasady Ukrainy w Madrycie odniósł lekkie obrażenia po otrzymaniu listu, który zawierał niewielki ładunek wybuchowy domowej roboty. List był zaadresowanego do ukraińskiego ambasadora Serhija Pohorelcewa, ale nie przeszedł przez skaner, tylko został otwarty przez pracownika placówki dyplomatycznej - obywatela Ukrainy. List nie miał nadawcy i nie zawierał żadnych wiadomości. Z kolei wieczorem firma zbrojeniowa, która produkuje w Saragossie m.in. granatniki i wyrzutnie rakietowe C-90, otrzymała bombę w liście. Specjaliści ds. dezaktywacji materiałów wybuchowych w sposób kontrolowany zdetonowali przesyłkę. Nikt nie odniósł obrażeń. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.