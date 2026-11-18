RMF24

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Matan Kahana został wybrany przewodniczącym izraelskiego Knesetu. Za jego kandydaturą zagłosowało 66 spośród 120 parlamentarzystów. Kahana to bliski współpracownik Gadiego Eisenkota, który obecnie prowadzi rozmowy dotyczące utworzenia nowego rządu koalicyjnego po niedawnej wyborczej porażce Benjamina Netanjahu.

Wybór nowego przewodniczącego poprzedziła burzliwa debata na sali posiedzeń. Trwała ponad siedem godzin.

Poparcie dla Kahany wyraziła nie tylko koalicja nowego bloku, lecz także partie arabskie.

Kandydat ekipy Netanjahu, Ofir Katz, uzyskał tylko 52 głosy, co pokazuje, jak mocno zmienił się układ sił w parlamencie. Eksperci już teraz zwracają uwagę, że przewodniczący Knesetu ma realny wpływ na tempo prac ustawodawczych.

Priorytety nowego bloku

Jak mówi Assaf Shapira z Israel Democracy Institute, objęcie stanowiska przez Kahanę daje blokowi Eisenkota przewagę, która może zdecydować o powodzeniu ich kluczowych projektów. Mając niewiele czasu na utworzenie koalicji, nowy skład Knesetu już przystępuje do działania. Na pierwszej linii znajdują się projekty ustaw przewidujące:

- wprowadzenie limitu kadencji premiera,

- powołanie komisji śledczej ds. ataków Hamasu z 7 października 2023 r.,

- zniesienie przepisów ograniczających kompetencje sądownictwa.

Czy to koniec kontrowersyjnych decyzji Netanjahu?

Powstająca koalicja zapowiada rozliczenia z polityką Benjamina Netanjahu. Plany obejmują uchylenie szeregu kontrowersyjnych decyzji podjętych przez jego rząd, co może oznaczać daleko idące zmiany w izraelskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej.