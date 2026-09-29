Kolejna mina odkryta na granicy. Seul mówi wprost o złamaniu rozejmu

Naruszenie porozumienia o rozejmie jest oczywiste. Ponieważ odpowiedzialność spoczywa na Korei Północnej, podejmiemy odpowiednie kroki. Dysponujemy niezbędnymi planami i będziemy wdrażać je etapami – powiedział minister obrony Korei Południowej Kang Szin Czul podczas wystąpienia przed parlamentarną komisją obrony.
Do eksplozji doszło 21 września podczas operacji w odległości ok. 10 m na południe od wojskowej linii demarkacyjnej dzielącej obie Koree. Poszkodowanych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy, w tym dwóch ciężko.
Wyniki dochodzenia
Przedstawione w poniedziałek wstępne wyniki wspólnego dochodzenia południowokoreańskiego wojska i Dowództwa ONZ (UNC) wskazują, że „najbardziej prawdopodobną” przyczyną zdarzenia były północnokoreańskie miny przeciwpiechotne z tworzywa sztucznego.
Wiceprzewodniczący Połączonego Kolegium Szefów Sztabów gen. Kwon De Won poinformował, że analiza zabezpieczonych na miejscu fragmentów wykazała obecność trotylu i tworzywa sztucznego. To odpowiada charakterystyce min używanych przez Pjongjang. Według wojskowych ładunki zostały umieszczone celowo, prawdopodobnie w ramach prowadzonych przez Północ prac fortyfikacyjnych.
Kolejny ładunek odnaleziony
We wtorek Połączone Kolegium przekazało, że podczas przeprowadzonych tego dnia oględzin miejsca zdarzenia odnaleziono kolejną północnokoreańską minę z tworzywa sztucznego.
Odnaleziony ładunek różni się od miny, którą żołnierze dostrzegli podczas ewakuacji z rejonu wybuchu – wówczas opisywali oni obiekt przypominający minę w obudowie drewnopodobnej. Odkrycie to rodzi pytania o dokładną liczbę ładunków rozmieszczonych w rejonie incydentu — podkreśliła agencja Yonhap.
Przedstawiciele wojska zapowiedzieli, że pełne i szczegółowe wyniki śledztwa zostaną przedstawione opinii publicznej po zakończeniu wszystkich czynności terenowych i analitycznych.
800 tys. min na terenie Strefy Zdemilitaryzowanej
Strefa Zdemilitaryzowana, dzieląca Półwysep Koreański od zakończenia walk w wojnie koreańskiej w 1953 r., należy do najbardziej zaminowanych obszarów na świecie.
Według szacunków wojskowych na tym terenie znajduje się ok. 800 tys. min – zarówno tych podłożonych w latach 50. XX wieku, jak i ładunków instalowanych w ostatnich latach.
Oba państwa koreańskie formalnie pozostają w stanie wojny – trwającej w latach 1950-53 wojny nie zakończył bowiem traktat pokojowy, ale rozejm. Strefa zdemilitaryzowana między dwoma państwami koreańskimi jest nadzorowana przez ONZ.