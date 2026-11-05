Kolejna dymisja po tragedii na hiszpańskich torach

Jak podają hiszpańskie media, powołując się na źródła rządowe, de la Pena ustąpił ze stanowiska po ponad dwóch latach pracy. Stało się to dzień po dymisji ministra transportu Oscara Puente, któremu podlegał szef Adif.
Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do tragedii na linii Madryt–Sewilla mógł przyczynić się poważny problem techniczny związany z systemem kontroli i zarządzania ruchem. Trasa dużych prędkości znajduje się pod nadzorem spółki Adif.
Wszystkie ofiary zostały zidentyfikowane
We wtorek Zintegrowane Centrum Danych, działające jako sztab kryzysowy, poinformowało o zakończeniu identyfikacji wszystkich ofiar. Wśród zabitych było 54 obywateli Hiszpanii oraz 15 cudzoziemców.
Do katastrofy doszło rano 28 października na trasie szybkiej kolei między Madrytem a Sewillą. Pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu należącego do prywatnego operatora Iryo. Poza 69 osobami, które zginęły, rannych zostało 110 pasażerów.