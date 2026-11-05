Kolejna dymisja po tragedii na hiszpańskich torach

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Marco de la Pena zrezygnował w środę wieczorem z kierowania państwową spółką Adif, która odpowiada za kolejową infrastrukturę w Hiszpanii. Jego odejście wiązane jest z katastrofą kolejową w Urdzie w środkowej części kraju. W wypadku, do którego doszło 28 października, zginęło 69 osób.

Hiszpania: Dymisja prezesa Adif po wypadku, w którym zginęło 69 osób (fot. J.J. GUILLEN)

Hiszpania: Dymisja prezesa Adif po wypadku, w którym zginęło 69 osób (fot. J.J. GUILLEN) / PAP/EPA

Jak podają hiszpańskie media, powołując się na źródła rządowe, de la Pena ustąpił ze stanowiska po ponad dwóch latach pracy. Stało się to dzień po dymisji ministra transportu Oscara Puente, któremu podlegał szef Adif.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do tragedii na linii Madryt–Sewilla mógł przyczynić się poważny problem techniczny związany z systemem kontroli i zarządzania ruchem. Trasa dużych prędkości znajduje się pod nadzorem spółki Adif.

Wszystkie ofiary zostały zidentyfikowane

We wtorek Zintegrowane Centrum Danych, działające jako sztab kryzysowy, poinformowało o zakończeniu identyfikacji wszystkich ofiar. Wśród zabitych było 54 obywateli Hiszpanii oraz 15 cudzoziemców.

Zidentyfikowano wszystkie ofiary katastrofy w Hiszpanii. Wśród nich 15 cudzoziemców W nocy z poniedziałku na wtorek zakończył się proces identyfikacji 69 osób, które zginęły w środowej katastrofie kolejowej w Urdzie w prowincji Toledo w środkowej Hiszpanii. Informację przekazało Zintegrowane Centrum Danych (CID), działające jako…

Do katastrofy doszło rano 28 października na trasie szybkiej kolei między Madrytem a Sewillą. Pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu należącego do prywatnego operatora Iryo. Poza 69 osobami, które zginęły, rannych zostało 110 pasażerów.