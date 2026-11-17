RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Apple poinformował we wtorek o problemach z działaniem części swoich usług. Awaria objęła m.in. sklep App Store, Apple Music oraz logowanie do kont iCloud. Użytkownicy zgłaszali również trudności z płatnościami przez Apple Pay. To kolejna w ostatnich dniach znacząca awaria w kluczowych systemach informatycznych w Stanach Zjednoczonych.

Z oficjalnej strony Apple, na której koncern publikuje informacje o statusie swoich usług, wynikało, że utrudnienia dotyczyły App Store, Apple Care, Apple Music i systemu logowania do kont iCloud.

Serwis Downdetector odnotował jednocześnie tysiące zgłoszeń użytkowników dotyczących Apple Pay. Nie jest jasne, jak duży zasięg miała awaria ani kiedy wszystkie usługi wrócą do pełnego działania.

Kolejny dzień problemów technicznych w USA

Awaria usług Apple była kolejnym zgłoszonym we wtorek problemem technicznym w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej z użycia wyłączono wewnętrzną sieć łączności Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), odpowiadającą za działania związane z wywiadem i kontrwywiadem cyfrowym.

Według „Wall Street Journal” problemy w NSA miały być związane z planowaną aktualizacją systemu. Gazeta podała również, że sieć doświadczała trudności już wcześniej.

W ostatnich dniach w USA odnotowano także rozległą awarię produktów Microsoftu, pięciogodzinne wstrzymanie wszystkich lotów w kraju oraz problemy z systemami United Airlines i banku Chase.

USA: Przestała działać ściśle tajna sieć komunikacyjna NSA Wewnętrzna, ściśle tajna sieć komunikacyjna amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) przestała działać — podała CNN, powołując się na sześć osób zaznajomionych ze sprawą. Według źródeł na razie nie ma dowodów, że przyczyną awarii był…

Nie ma informacji o cyberatakach, ale luki w systemie są ewidentne

Jak dotąd nie ma informacji, które potwierdzałyby związek między poszczególnymi awariami. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin ocenił w rozmowie z CNBC, że może to być efekt wprowadzania nowych technologii przez firmy rozwijające rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

To nie ma nic wspólnego z cyberatakami i wierzę, że będziemy tego świadkami częściej wraz z pojawianiem się nowych technologii – powiedział.

Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała tymczasem o wstrzymaniu instalacji nowych routerów sieciowych. Urząd wiąże tę decyzję z urządzeniami, które mogły mieć związek z piątkowym paraliżem ruchu lotniczego.

Mimo braku dowodów na cyberataki w sprawie ostatnich awarii, FBI opublikowało we wtorek ostrzeżenie dotyczące platformy AI ARTEX. Według Biura cyberprzestępcy i hakerzy działający na rzecz państw wykorzystują ją do automatyzacji ataków na firmy i organizacje na świecie.

FBI przypomniało, że oprogramowanie to miało zostać użyte w październiku podczas wcześniejszego cyberataku na Microsoft.