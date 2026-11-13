Kobiety w Afganistanie bez opieki medycznej. Lekarze boją się represji talibów

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Kobiety w Afganistanie od miesięcy mają coraz większe trudności z uzyskaniem podstawowej opieki medycznej. Restrykcyjne przepisy wprowadzone przez talibów niemal całkowicie wykluczają je z systemu ochrony zdrowia. Po tym, jak talibowie zakazali kobietom studiowania i wykonywania zawodu lekarki, teraz zabraniają także lekarzom-mężczyznom przyjmowania pacjentek. Eksperci ostrzegają przed gwałtownym wzrostem umieralności, poniważ personel medyczny w obawie przed represjami odmawia pomocy nawet w sytuacjach zagrożenia życia.

Zakaz studiowania i leczenia. Kobiety wykluczone z systemu

Sytuacja kobiet w Afganistanie pogarsza się z każdym miesiącem. Talibowie zakazali kobietom studiowania medycyny i wykonywania zawodu lekarki. Obecnie doniesienia z Afganistanu wskazują, że także lekarze, którzy są mężczyznami, zostali pozbawieni prawa do leczenia pacjentek, nawet w przypadkach zagrożenia życia. Wszystko to przekłada się na dramatyczny spadek dostępności pomocy medycznej dla kobiet, które często nie mogą liczyć na żadną opiekę ze strony wykwalifikowanego personelu.

Wizyta tylko z opiekunem. Lekarze boją się pomagać

Według relacji przekazanych przez media, w wielu regionach kraju lekarze otrzymali bezpośrednie polecenia od władz talibskich, by nie leczyć kobiet. W praktyce oznacza to, że pacjentki nie są przyjmowane w gabinetach lekarskich, a jeśli już do tego dochodzi, muszą im towarzyszyć męscy opiekunowie – tzw. mahrami. Nawet w nagłych przypadkach lekarze boją się udzielać pomocy, obawiając się represji ze strony funkcjonariuszy reżimu.

Talibowie usankcjonowali nakaz zakrywania twarzy przez kobiety Rządzący Afganistanem talibowie formalnie usankcjonowali zakaz pojawiania się kobiet w przestrzeni publicznej z odsłoniętą twarzą - przekazał portal Tolo News.

Z relacji lekarzy, na które powołuje się brytyjski „The Guardian”, wynika, że talibskie służby bezpieczeństwa regularnie przeprowadzają naloty na gabinety lekarskie i kliniki, by upewnić się, że zakazy są przestrzegane. Zastraszanie personelu medycznego prowadzi do sytuacji, w której nawet w nagłych przypadkach lekarze odmawiają pomocy pacjentkom.

Widmo katastrofy humanitarnej. Świat apeluje, Kabul milczy

Eksperci alarmują, że restrykcje narzucone przez talibów prowadzą do katastrofalnego pogorszenia stanu zdrowia kobiet w Afganistanie. Brak dostępu do opieki prenatalnej, ginekologicznej czy też leczenia chorób przewlekłych sprawia, że wskaźniki umieralności kobiet i dzieci mogą gwałtownie wzrosnąć. Organizacje międzynarodowe wielokrotnie apelowały o złagodzenie polityki wobec kobiet, jednak władze w Kabulu pozostają głuche na te prośby.