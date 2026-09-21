Kobieta i troje dzieci z ranami kłutymi w aucie na poboczu. Wstrząsające ustalenia

RMF24

Wstrząsająca zbrodnia w Australii. Na poboczu drogi w Valley Heights w Górach Błękitnych przypadkowi świadkowie znaleźli w aucie kobietę i troje małych dzieci z ranami kłutymi. Jedno z dzieci zmarło. Wszystko wskazuje na to, że to kobieta zaatakowała swoje potomstwo.

Do tragedii doszło w Valley Heights, niewielkiej miejscowości położonej w Górach Błękitnych, na zachód od Sydney. W niedzielne popołudnie przypadkowi świadkowie zauważyli samochód stojący na poboczu. W środku znajdowały się cztery osoby – kobieta w wieku około 40 lat oraz troje dzieci, wszystkie z poważnymi obrażeniami zadanymi nożem.

Mimo natychmiastowej reakcji przechodniów i udzielonej pierwszej pomocy jedno z dzieci zmarło na miejscu. Pozostała dwójka oraz ich matka trafili do szpitali w krytycznym stanie.

Policja: Matka podejrzana o atak

Z ustaleń policji wynika, że matka jest główną podejrzaną w sprawie. Kobieta, podobnie jak jej dzieci, przeszła operację. Na razie nie można jej przesłuchać.

Ojciec dzieci dowiedział się o tragedii, gdy był w pracy. Jak przekazała policja, przebywa teraz w szpitalu z dwójką rannych dzieci. Stan maluchów się poprawia.

„Przerażający weekend”

Tragedia w Valley Heights to nie jedyne dramatyczne wydarzenie tego weekendu w stanie Nowa Południowa Walia. W ciągu zaledwie 12 godzin w innych miejscowościach trzy kobiety zostały zabite we własnych domach. We wszystkich przypadkach użyto noży lub innych ostrych narzędzi.

To był przerażający i tragiczny weekend, nie pamiętam takiego w swojej karierze – przyznał Peter McKenna z lokalnej policji.

Żaden z podejrzanych nie był wcześniej notowany przez policję w związku z przemocą domową.