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We wtorek i w środę w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi odbędą się kluczowe rozmowy dotyczące przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa Europy. Jak zapowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, będą to trójstronne negocjacje Rosji i Ukrainy przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi udziału w rozmowach przedstawicieli państw europejskich.

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował format zaplanowanych na 10 i 11 listopada rozmów w Abu Zabi. To, co będzie się odbywać w Abu Zabi w najbliższych dniach, to trójstronne rozmowy między Rosją i Ukrainą przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych – oświadczył Pieskow rosyjskim dziennikarzom.

Jak dodał, Europejczycy mogą koordynować swoje stanowisko z Amerykanami i Ukraińcami w ramach odrębnych kanałów porozumiewania się, jednak same negocjacje będą miały charakter trójstronny.

Ukraina wyłożyła karty. Poliglota od zadań specjalnych na czele delegacji w Abu Zabi Na czele delegacji Ukrainy podczas zaplanowanych na wtorek i środę w Abu Zabi negocjacji z Rosją, w których pośredniczyć będą Stany Zjednoczone, będzie szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow. Powiadomił o tym doradca prezydenta Ukrainy…

Europejczycy chcieli być obecni

Wcześniej, w niedzielę, szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot zapowiedział, że podczas zaplanowanych na wtorek i środę rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oprócz delegacji USA, reprezentowane będą również Francja i Unia Europejska. Nie podał jednak szczegółów dotyczących składu delegacji ani innych państw europejskich, które miałyby wziąć udział w negocjacjach.

Barrot podkreślił jedynie, że Europejczycy przekazali amerykańskim mediatorom, iż „żadna rozmowa dotycząca przyszłości tego kontynentu nie może pomijać naszych oczekiwań i wymagań”.

Amerykańska rola i obawy Europy

Kwestia udziału przedstawicieli krajów europejskich w rozmowach pokojowych nabrała szczególnego znaczenia po niedawnych wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa. W czwartek, po spotkaniu z rosyjskim wysłannikiem Kiriłłem Dmitrijewem, Trump oświadczył, że spodziewa się zawarcia „bardzo dużego” porozumienia, które może dotyczyć nie tylko Ukrainy, lecz także całej Europy. Słowa te wywołały niepokój wśród europejskich partnerów, którzy obawiają się, że ich interesy mogą zostać pominięte w kluczowych ustaleniach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę podkreślał, że nie chce „Jałty 2.0”, nawiązując do historycznego podziału Europy po II wojnie światowej bez udziału państw regionu.

Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha podczas wizyty w Warszawie zaznaczył: Europa powinna być częścią procesu pokojowego zarówno przed rozmowami w Abu Zabi, jak i po nich.