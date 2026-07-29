Kluczowe obiekty w Rosji celem nocnych uderzeń. Pożar gigantycznej rafinerii

RMF24

W nocy z wtorku na środę ukraińskie wojsko przeprowadziło serię ataków na strategiczne cele w Rosji i na okupowanym Krymie. Celem były m.in. rafineria w Riazaniu, baza kutrów Floty Czarnomorskiej oraz stacja radiolokacyjna w obwodzie briańskim.

Cel - rafineria w Riazaniu

Jak poinformował Sztab Generalny Ukrainy, jednym z głównych celów nocnych ataków była rafineria w Riazaniu, uznawana za jedno z największych przedsiębiorstw przetwórstwa ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej. Znajduje się ok. 200 km od Moskwy.

„Rafineria w Riazaniu jest jednym z największych przedsiębiorstw przetwórstwa ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej. Moce zakładu wynoszą około 17 mln ton ropy rocznie” – przekazał Sztab Generalny.

Według ukraińskich źródeł atak wywołał pożar na terenie zakładu. Rafineria produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze i inne produkty naftowe wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy i siły zbrojne.

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Kolejne cele: Krym, Briańsk, Donieck

Ukraińskie wojsko zaatakowało również bazę szybkich kutrów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w rejonie Miżwodnego na okupowanym Krymie. Obiekt ten służy do obsługi technicznej i zaopatrywania kutrów wykorzystywanych do patrolowania, ochrony wybrzeża oraz zadań logistycznych.

Kolejnym celem była rosyjska stacja radiolokacyjna w rejonie Poczepu w obwodzie briańskim, około 100 km od granicy z Ukrainą. Siły ukraińskie uderzyły także w miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów uderzeniowych w okupowanym Doniecku oraz zaatakowały skład środków materiałowo-technicznych w miejscowości Portiwske w obwodzie donieckim. Celem ataków był również most drogowy w rejonie miejscowości Wysełki, wykorzystywany przez rosyjskie wojska do celów logistycznych.

„Siły Obrony Ukrainy będą nadal systematycznie prowadzić działania zmierzające do powstrzymania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej” – zapowiedziano w komunikacie Sztabu Generalnego.

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Komunikaty strony rosyjskiej



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