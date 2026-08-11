Kłopoty turystów na Sycylii. Etna wciąż paraliżuje loty

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Etna wciąż paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Wzmożona aktywność wulkaniczna sprawia, że podróżni muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami. Największe problemy dotyczą portu lotniczego w Katanii, gdzie odwołano wiele połączeń, a część została przekierowana lub opóźniona. Zakłócenia mogą dotknąć również inne lotniska w regionie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega i apeluje do podróżnych, by na bieżąco monitorowali status swoich lotów.

Informacje o utrudnieniach pojawiły się zarówno w aplikacji Odyseusz, jak i na oficjalnych profilach polskiej ambasady we Włoszech na platformie X.

Resort spraw zagranicznych podkreśla, że przed udaniem się na lotnisko warto sprawdzić aktualne komunikaty przewoźników – zarówno na stronach internetowych, jak i w aplikacjach mobilnych.

„W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie” – czytamy w komunikacie MSZ.

Turyści mogą skorzystać z alternatywnych lotnisk

W przypadku odwołania lotu, podróżni powinni rozważyć skorzystanie z alternatywnych lotnisk, takich jak Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme czy nawet Malta. To szczególnie ważne w szczycie sezonu turystycznego, gdy Sycylię odwiedzają tysiące turystów z całego świata.

Jak informuje zarząd lotniska w Katanii, do godziny 19:00 we wtorek samoloty nie będą mogły lądować z powodu obecności chmury pyłu wulkanicznego w atmosferze. Odloty odbywają się jedynie z jednego pasa startowego, co dodatkowo ogranicza przepustowość portu.

Utrudnienia na lotnisku w Katanii (fot. PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO)

Utrudnienia w szczycie sezonu turystycznego

Wtorek to kolejny dzień poważnych utrudnień na sycylijskich lotniskach. W szczycie sezonu turystycznego sytuacja ta może oznaczać spore komplikacje dla podróżnych. Służby apelują o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności.

Jeśli planujecie podróż w tamte rejony, koniecznie śledźcie komunikaty przewoźników i służb konsularnych.