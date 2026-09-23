„Klimatyczny chaos” na Pacyfiku. Hawaje przygotowują się na najgorsze

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Mieszkańcy Hawajów, które w tym roku odczuły już wpływ sześciu burz tropikalnych i huraganów, przygotowują się na kolejne zagrożenie. Potężne El Nino napędza wyjątkowo dużą aktywność cyklonów na Pacyfiku, w tym huraganu Polo, który ma najwyższą, piątą kategorię – poinformował dziennik „USA Today”. W ocenie meteorologów Polo może wejść w interakcję z burzą tropikalną Odalys i wywołać rzadki efekt Fujiwhary. „Interakcje huraganów lub tajfunów w ramach efektu Fujiwhary są wysoce nieprzewidywalne: klimatyczny chaos!” – przestrzegł meteorolog Ryan Maue.

Pozostałości depresji tropikalnej Fifteen-E mogą ponownie przekształcić się w depresję tropikalną i już od wtorku przynieść ulewne deszcze na Wielką Wyspę (Big Island). Mieszkańców wysp ostrzeżono przed znacznym ryzykiem długotrwałych intensywnych opadów, a później także porywami wiatru osiągającymi 80–97 km/godz.

„El Nino staje się wściekłe”

Na wschodnim Pacyfiku El Nino „staje się wściekłe” – opisuje obrazowo sytuację serwis „USA Today”.

Huragan Polo w ciągu zaledwie 22 godzin zwiększył maksymalną prędkość utrzymującego się wiatru o około 153 km/godz. Cyklon przesuwa się wzdłuż zachodnich wybrzeży Meksyku. Choć jego centrum pozostaje nad oceanem, wilgoć transportowana na północ może przynieść w amerykańskim stanie Nowy Meksyk do piątku 76–102 mm deszczu, a lokalnie ponad 127 mm.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) podało, że huragan Polo we wtorek osiągnął piątą, a więc najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona. W godzinach popołudniowych polskiego czasu dotarł na odległość blisko 335 kilometrów na południe od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. Eksperci NHC szacują, że wkrótce skręci gwałtownie w kierunku północno-zachodnim. Wówczas zacznie się przesuwać w pobliże wybrzeża, ale nie zejdzie na ląd.

Ekspert ostrzega: Klimatyczny chaos

Według meteorologów Polo może też wejść w interakcję z burzą tropikalną Odalys i wywołać rzadki efekt Fujiwhary. Następuje to, gdy dwa wirujące w tym samym kierunku cyklony zbliżą się na tyle, że zaczynają krążyć wokół wspólnego środka. Silniejszy może zmienić tor słabszego lub go wchłonąć, a zachowanie obu układów staje się trudniejsze do przewidzenia.

Oszałamiającym scenariuszem byłyby dwa potężne huragany obok siebie u południowego krańca Baja California, po czym jeden z nich zostałby wyrzucony z tego układu podwójnego. Interakcje huraganów lub tajfunów w ramach efektu Fujiwhary są wysoce nieprzewidywalne: klimatyczny chaos! – ocenił meteorolog Ryan Maue.

Według „USA Today” kontrastuje to z niezwykle spokojnym Atlantykiem, gdzie w tym sezonie nie pojawił się dotąd ani jeden huragan.