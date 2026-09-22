Kim Dzong Un zapowiada „okrutny cios” i „nieuleczalny ból głowy”

RMF24

Korea Północna znów grozi światu ustami Kim Dzong Una. Przywódca ostrzega wrogów po rzekomo udanym teście „ultranowoczesnego” systemu uzbrojenia. Próba miała miejsce tuż przed debatą Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Kim Dzong Un o bardzo okrutnym ciosie

Zgodnie z doniesieniami państwowych mediów Kim ostrzegł, że ten postęp zbrojeniowy zada przeciwnikowi „nieuleczalny ból głowy oraz bardzo okrutny i nieunikniony cios”. Przywódca określił test jako „niewątpliwie uderzającą demonstrację ultranowoczesnej technologii obronnej”.

Sama agencja KCNA zaznaczyła z kolei, że próba miała „wielkie znaczenie” dla szybkiego rozwoju technologicznego systemów uzbrojenia. Z oficjalnych zdjęć wynika, że Kim wraz z córką Dzu Ae obserwowali wystrzelenie z nieokreślonej lokalizacji.

W niedzielę południowokoreańskie wojsko i ministerstwo obrony Japonii informowały o wykryciu dwóch startów pocisków balistycznych krótkiego zasięgu z okolic Wonsan na wschodzie kraju.

„Głupiec nieznający praw świata”. Stanowcza deklaracja wpływowej siostry Kim Dzong Una Każdy, kto wierzy w możliwość denuklearyzacji Korei Północnej, jest „głupcem nieznającym praw świata” – oświadczyła Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Kim Dzong Una. Pjongjang podkreśla, że status mocarstwa atomowego jest nieodwracalny. Ostre…

Nowe pociski hipersoniczne Korei Północnej

Eksperci, na których powołuje się południowokoreańska agencja Yonhap, podejrzewają, że reżim testował nowe pociski hipersoniczne, co zasugerował widoczny na monitorach w centrum dowodzenia napis „trajektoria lotu Hwasongpho-11Ma-1”.

Analitycy zwracają jednak uwagę na istotne rozbieżności w danych. Opublikowane zdjęcia pokazywały dystans 908,2 km, podczas gdy wojsko w Seulu oszacowało zasięg rakiet na 450 i 600 km. Rodzi to przypuszczenia, że Pjongjang mógł sfałszować liczby na użytek propagandy sukcesu – podkreśla Yonhap.

W ocenie mediów działania reżimu na krótko przed wtorkową debatą w ONZ i czwartkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Waszyngtonie mogą stanowić sygnał dla amerykańskiej administracji, że Pjongjang nie zamierza rezygnować z rozbudowy potencjału militarnego.