Kilkadziesiąt tysięcy osób oczekiwanych jest na mszy w Kownie, jaką odprawi rano papież Franciszek w drugim dniu wizyty na Litwie. Do Kowna na mszę wybiera się wielu Polaków, przede wszystkim z Wilna i okolic.

Papież Franciszek / PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT /

Na mszy w parku Santakos w Kownie będzie wiele osób spośród tych, które wczoraj uczestniczyły w spotkaniu Franciszka z młodzieżą na placu przed katedrą w Wilnie. Franciszek, jak przyznali w rozmowie z PAP młodzi mieszkańcy stolicy, porwał ich bezpośrednią formą wypowiedzi, trafnością uwag i znajomością realiów życia.

Młoda studentka, która na plac przyjechała na rowerze, mówiła po sobotnim spotkaniu z papieżem, że odczuwa niedosyt, bo trwało za krótko. Dobrze, że rozumiem trochę włoski, dzięki czemu zrozumiałam i odczułam niesamowity styl, z jakim wypowiada się papież; rozumiem już to, w jaki sposób potrafi trafić nawet do nastolatków - podkreśliła młoda mieszkanka stolicy. Dodała następnie, że dowiedziała się o tym, że dużo osób wybiera się na niedzielną mszę.



Zamiar udania się na mszę do Kowna, położonego o około 100 kilometrów od stolicy zadeklarowało też w rozmowie z PAP kilku młodych Polaków, którzy przyjechali z Polski na spotkanie z Franciszkiem. Wybieramy się na mszę z Polakami z Wileńszczyzny. Niestraszne nam złe prognozy pogody, mamy peleryny - dodali.



Około 40-letnia Ola, która mieszka w rejonie Wilna mówi po polsku, że kilka osób z jej rodziny uczestniczyło w wydarzeniach pielgrzymki Jana Pawła II w 1993 roku, który w tym samym kowieńskim parku odprawił mszę we wrześniu 1993 roku.



Z paroma osobami jedziemy do Kowna - wyjaśniła kobieta. Wyznała, że żalem napawa ją to, że w czasie krótkiej wizyty na Litwie nie udało się umieścić w jej programie odwiedzin na Wzgórzu Krzyży, gdzie stoją ich dziesiątki tysięcy.



Myślę, że to miejsce zrobiłoby na papieżu z Argentyny ogromne wrażenie - dodała.



W Kownie papież spotka się też w katedrze z duchowieństwem. Gdy wróci do Wilna, zapozna się z najtragiczniejszymi wydarzeniami w litewskiej historii wojny, Zagłady i sowieckiej dominacji oraz prześladowań.



Franciszek złoży wizytę w mieszczącym się w dawnej siedzibie KGB Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Papież będzie modlić się w celach, w których więziono i torturowano przetrzymywanych, wśród nich litewskich księży. Będzie też w sali egzekucji. Szacuje się, że od lat 40. do 60. zginęło tam około tysiąca osób.



Papież będzie też w miejscu upamiętniającym zagładę Żydów. Hołd ofiarom Holokaustu odda w dniu szczególnym; w 75. rocznicę likwidacji wileńskiego getta.