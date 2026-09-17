Kilkadziesiąt osób zmarło po wypiciu napoju. „Zatrucie postępuje błyskawicznie”

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Masowe zatrucie w Nigerii. Co najmniej 48 osób zmarło, a 100 wymaga leczenia po tym, jak spożyli napój, który według podejrzeń policji mógł zawierać metanol – poinformowała w czwartek agencja Associated Press, powołując się na lokalne władze.

Masowe zatrucie metanolem

Metanol to silnie trujący alkohol wykorzystywany m.in. jako paliwo czy składnik chemii gospodarczej. Jest znacznie tańszy w produkcji od etanolu, z którego wytwarza się napoje alkoholowe.

Do masowego zatrucia doszło w położonym na południu Nigerii stanie Ondo. Według władz w sumie zatruły się 182 osoby, pierwsze przypadki odnotowano dwa tygodnie temu.

Aresztowano 15 osób

Zatrucie postępuje błyskawicznie, po spożyciu skażonego alkoholu przestają pracować nerki, później wysiada wzrok i następuje uszkodzenie mózgu – wyjaśnił dr Banji Ajaka, który kieruje władzami medycznymi w Ondo, w rozmowie z agencją Associated Press.

Jak przekazała miejscowa policja, w związku ze sprawą aresztowano 15 osób.

Na całym świecie dochodzi do przypadków śmiertelnych zatruć metanolem, część z nich jest spowodowana działalnością przestępców, którzy dla zysku sprzedają sfałszowany alkohol.