Kilka procent może zmienić losy ukraińskiej obrony. Mocny apel Zełenskiego

Prezydent Ukrainy podkreślił w rozmowie z CNN, że obecnie jego kraj ma dwa i pół raza mniej pocisków obrony przeciwrakietowej niż rok wcześniej, podczas gdy Rosja „ma dwa razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie, niż miała wcześniej”. Zełenski mówi, że nieustannie rozmawia z sojusznikami i zabiega o dodatkowe uzbrojenie.
Gdyby Stany Zjednoczone „sprzedały nam 5 proc. (swoich zapasów rakiet), przetrwalibyśmy zimę i uratowalibyśmy życie ludzi, jeśli mogłyby sprzedać nam 10 proc., zniszczylibyśmy wszystkie rosyjskie rakiety balistyczne. Mam 1 proc. - powiedział Zełenski.
Rakiet mało, a chętnych wielu
Problemem pozostaje także kwestia produkcji pocisków Patriot w Ukrainie. Wcześniej Donald Trump miał zapowiedzieć zgodę na takie rozwiązanie, ale później zaznaczył, że nie podjął ostatecznej decyzji. Powodem są obawy USA dotyczące przekazywania zaawansowanych technologii wojskowych. Rozmowy w tej sprawie trwają.
Sytuację dodatkowo komplikuje światowy niedobór pocisków przechwytujących - zwraca uwagę CNN. USA ogłosiły nowe umowy dotyczące zwiększenia produkcji niektórych rodzajów uzbrojenia, takich jak rakiety do systemów Patriot, lecz proces produkcji tych pocisków może trwać nawet dwa lata - zaznaczyła gazeta „Washington Post”.
W minionym tygodniu Trump, pytany o apele prezydenta Ukrainy w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów Patriot, odparł: My też chcemy rakiet.
Z raportu waszyngtońskiego think tanku CSIS wynika, że wojsko USA posiada mniej niż tysiąc pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących THAAD.