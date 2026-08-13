Kilka procent może zmienić losy ukraińskiej obrony. Mocny apel Zełenskiego

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Wołodymyr Zełenski przekonuje, że gdyby Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie około 10 proc. swoich zapasów pocisków przechwytujących, Kijów byłby w stanie zestrzeliwać wszystkie rosyjskie pociski balistyczne. Według niego nawet 5 proc. amerykańskich zapasów znacząco pomogłoby Ukrainie przetrwać zimę i ograniczyć liczbę ofiar.

Zełenski apeluje do USA o pociski Patriot. „5 proc. pozwoliłoby nam przetrwać zimę” (Zdjęcie ilustracyjne, fot. JENS BUTTNER)

Zełenski apeluje do USA o pociski Patriot. „5 proc. pozwoliłoby nam przetrwać zimę” (Zdjęcie ilustracyjne, fot. JENS BUTTNER) / AFP/East News

Prezydent Ukrainy podkreślił w rozmowie z CNN, że obecnie jego kraj ma dwa i pół raza mniej pocisków obrony przeciwrakietowej niż rok wcześniej, podczas gdy Rosja „ma dwa razy więcej rakiet balistycznych miesięcznie, niż miała wcześniej”. Zełenski mówi, że nieustannie rozmawia z sojusznikami i zabiega o dodatkowe uzbrojenie.

Gdyby Stany Zjednoczone „sprzedały nam 5 proc. (swoich zapasów rakiet), przetrwalibyśmy zimę i uratowalibyśmy życie ludzi, jeśli mogłyby sprzedać nam 10 proc., zniszczylibyśmy wszystkie rosyjskie rakiety balistyczne. Mam 1 proc. - powiedział Zełenski.

Rakiet mało, a chętnych wielu

Problemem pozostaje także kwestia produkcji pocisków Patriot w Ukrainie. Wcześniej Donald Trump miał zapowiedzieć zgodę na takie rozwiązanie, ale później zaznaczył, że nie podjął ostatecznej decyzji. Powodem są obawy USA dotyczące przekazywania zaawansowanych technologii wojskowych. Rozmowy w tej sprawie trwają.

Sytuację dodatkowo komplikuje światowy niedobór pocisków przechwytujących - zwraca uwagę CNN. USA ogłosiły nowe umowy dotyczące zwiększenia produkcji niektórych rodzajów uzbrojenia, takich jak rakiety do systemów Patriot, lecz proces produkcji tych pocisków może trwać nawet dwa lata - zaznaczyła gazeta „Washington Post”.

W minionym tygodniu Trump, pytany o apele prezydenta Ukrainy w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów Patriot, odparł: My też chcemy rakiet.

Z raportu waszyngtońskiego think tanku CSIS wynika, że wojsko USA posiada mniej niż tysiąc pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących THAAD.